Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbruch in Bürogebäude; Verkehrsunfall auf Bundesstraße; Brand von Gartenhütte

Reutlingen (ots)

In Bürogebäude eingebrochen

In ein Bürogebäude in der Kaiserstraße ist von Montag auf Dienstag eingebrochen worden. Zwischen 19 Uhr und 8.30 Uhr gelangte der Täter auf noch unbekannte Weise ins Innere des Gebäudes. Dort beschädigte er mehrere Türen und durchsuchte Schranke sowie Schubladen nach Stehlenswertem. Über ein mögliches Diebesgut liegen derzeit keine Erkenntnisse vor. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1.500 Euro. Das Polizeirevier Reutlingen hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (rn)

Bad Urach (RT): Unfall mit drei Fahrzeugen auf der B 28

Ein Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen hat sich am Dienstagmorgen auf der B 28 zwischen Bad Urach und Dettingen ereignet. Eine 29-Jährige war mit einem Peugeot 208 gegen 7.40 Uhr auf der Bundesstraße in Richtung Reutlingen unterwegs. Aufgrund einer kurzen Unachtsamkeit bemerkte die Frau zu spät, dass der Verkehr vor ihr abbremsen musste. Sie prallte mit ihrem Wagen gegen den VW Touran einer 55-Jährigen, der noch mit dem Ford Mondeo eines 20 Jahre alten Mannes kollidierte. Das Fahrzeug der Unfallverursacherin war im Anschluss nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf 18.500 Euro geschätzt. (ms)

Rottenburg (TÜ): Brand einer Gartenhütte

Zum Brand einer Gartenhütte sind Feuerwehr und Polizei am Dienstagmittag in die Schadenweiler Straße ausgerückt. Kurz vor 13 Uhr waren die Einsatzkräfte alarmiert worden, nachdem an der Laube eine starke Rauchentwicklung festgestellt worden war. Die Flammen griffen anschließend so schnell auf die ganze Gartenhütte über, dass die Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen und 19 Feuerwehrleuten im Einsatz war, nicht mehr verhindern konnte, dass die Hütte komplett abbrannte. Da der Verdacht einer Brandlegung nicht gänzlich auszuschließen war, wurden sofort umfangreiche Fahndungsmaßnahmen eingeleitet, zu denen neben zahlreichen Streifenwagen auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt wurde. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 8.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Rottenburg hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (cw)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell