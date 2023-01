Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Unfallbeteiligte verstorben; Verkehrsunfälle; Musikbox geraubt; Einbrecher überrascht; Rauch in Mehrfamilienhaus

Reutlingen (ots)

Schwerverletzter Mitfahrer verstorben - Nachtrag zur Pressemitteilung vom 01.01.2023/12.03 Uhr

Ein 29 Jahre alter Mann ist am Montagabend (16.01.2023) seinen schweren Verletzungen, die er sich bei einem Verkehrsunfall am Silvesterabend in Betzingen zugezogen hatte, erlegen. Wie bereits berichtet, war ein 68-Jähriger mit einem BMW X3 auf der Hoffmannstraße unterwegs, als sich eine abnehmbare Anhängerkupplung an seinem Fahrzeug löste und ein mitgeführter Tandemanhänger in den Gegenverkehr geriet. Dort prallte der mit einem Pkw beladene Anhänger gegen den entgegenkommenden Renault einer 29 Jahre alten Frau. Durch den Zusammenstoß wurde der gleichaltrige Mann, der sich auf der Rückbank des Renault befand, in dem Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt. Die Ermittlungen der Verkehrspolizei, in die ein Sachverständiger eingeschalten wurde, dauern an. (ms)

Reutlingen (RT): Unfallbeteiligter verstorben - Nachtrag zur Pressemeldung vom 04.01.2023 / 11.11 Uhr

Der 101-jährige Fahrer des Krankenfahrstuhls, der bei einem Verkehrsunfall am 3. Januar an der Kreuzung Storlachstraße / Carl-Diem-Straße schwer verletzt worden war, ist am Montag im Krankenhaus verstorben. Wie bereits berichtet war der Mann kurz nach 14 Uhr mit seinem motorisierten Krankenfahrstuhl auf der Storlachstraße unterwegs und wollte die Kreuzung zur Carl-Diem-Straße in Richtung Tannenbergstraße überqueren. Dabei übersah er einen vorfahrtsberechtigten Peugeot, wodurch es zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. (cw)

Pfullingen (RT): Pedelec-Lenker kollidiert mit Fußgängerin

Zwei Personen sind bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag in Pfullingen leicht verletzt worden. Ein 39-Jähriger war kurz nach 17 Uhr mit einem Pedelec verbotswidrig auf dem Gehweg der leicht abschüssigen Große Heerstraße unterwegs. Hierbei stieß er mit einer 51 Jahre alten Fußgängerin zusammen, die das Trottoir von einem Wohngebäude herkommend überquerte. Die Frau stürzte durch die Kollision zu Boden und musste mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht werden. Der Mann wurde durch den Zusammenstoß mit seinem Fahrzeug nach links gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Ford Focus abgewiesen. Er benötigte jedoch keine sofortige ärztliche Hilfe. An den Fahrzeugen war ein Schaden in Höhe von zirka 1.800 Euro entstanden. (ms)

Pliezhausen (RT): Bei Verkehrsunfall verletzt

Nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen hat ein Autofahrer bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen auf der B 297 erlitten. Gegen 6.25 Uhr befuhr ein 62 Jahre alter Mann mit einem Mercedes Sprinter die Neckartenzlinger Straße von Mittelstadt herkommend und wollte nach links auf die Bundesstraße einbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit dem aus dieser Richtung kommenden VW eines 49-Jährigen. Hierbei zog sich der VW-Lenker leichte Verletzungen zu. Die Fahrzeuge, an denen sich der Gesamtschaden auf circa 16.000 Euro belaufen dürfte, mussten abgeschleppt werden. Im Zuge der Unfallaufnahme kam es zu entsprechenden Verkehrsbehinderungen. (mr)

Baltmannsweiler (ES): Musikbox geraubt (Zeugenaufruf)

Nach Zeugen und Hinweisen zu einem Vorfall, der sich am späten Montagabend in der Reichenbacher Straße ereignet hat, sucht die Kriminalpolizei Esslingen. Den bisherigen Ermittlungen zufolge war ein 24-Jähriger gegen 23.10 Uhr zu Fuß auf dem Gehweg zwischen der Halden- und der Eugenstraße unterwegs, als er auf einen Unbekannten traf. Dieser soll unvermittelt die tragbare Musikbox des 24-Jährigen an sich genommen und offenbar versucht haben, diesen mit einem Messer anzugehen. Anschließend flüchtete der Unbekannte samt Musikbox in Richtung Eugenstraße. Der 24-Jährige blieb unverletzt. Eine sofort nach der Alarmierung eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen und einem Polizeihubschrauber verlief bislang erfolglos. Der Täter wird als volljähriger Mann beschrieben. Er ist etwa 180 Zentimeter groß und war mit einer dunklen Jacke mit Kapuze bekleidet. Eine weitere Personenbeschreibung liegt nicht vor. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Esslingen unter der Telefonnummer 0711/3990-330 entgegen. (rn)

Kirchentellinsfurt (TÜ): Einbrecher überrascht

Ein Bewohner eines Reihenhauses in der Peter-Imhoff-Straße ist am Montagabend auf Einbrecher gestoßen. Gegen 19.20 Uhr hörte der Mann im Gebäude ungewöhnliche Geräusche und schaute nach dem Rechten. Daraufhin flüchteten vermutlich mehrere Unbekannte aus dem Wohnzimmer ins Freie. Der oder die Täter hatten sich zuvor gewaltsam über ein Fenster Zutritt zum Wohnhaus verschafft. Ob sie vor ihrer Flucht auch etwas entwendeten, steht derzeit noch nicht fest. Eine sofortige Fahndung durch die Polizei war erfolglos verlaufen. Das Polizeirevier Tübingen hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (mr)

Rottenburg (TÜ): Rauch in Mehrfamilienhaus

Ein technischer Defekt an der Heizungsanlage in einem Mehrfamilienhaus hat am frühen Dienstagmorgen zum Einsatz der Rettungskräfte in der Kiebinger Straße geführt. Gegen 3.50 Uhr war dort starker Qualm bemerkt worden, wonach die Bewohner das Haus verließen. Die Feuerwehr, die mit sechs Fahrzeugen und 31 Feuerwehrleuten im Einsatz war, konnte zum Glück schnell Entwarnung geben, sodass alle wieder in ihre Wohnungen zurück konnten. Neben der Feuerwehr war auch der Rettungsdienst mit zahlreichen Kräften im Einsatz. Verletzt wurde aber niemand. Über Sachschäden liegen bislang keine Informationen vor. (cw)

Kusterdingen (TÜ): Vorrang missachtet

Die Missachtung des Vorrangs ist die Ursache für einen schadensträchtigen Verkehrsunfall, der sich am Montagnachmittag auf der K6903 zwischen Kusterdingen und Wankheim ereignet hat. Eine 25-Jährige befuhr gegen 17.10 Uhr mit ihrem Opel Corsa die Kreisstraße von Wankheim kommend, in Richtung Kusterdingen. Obwohl ihr ein Nissan Juke entgegenkam, bog sie an der Einmündung nach links auf die Auffahrt zur B28 ab. Der 43 Jahre alte Nissan-Fahrer hatte keinerlei Chancen mehr um rechtzeitig reagieren zu können, sodass es im Einmündungsbereich zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge erlitten beide Fahrer leichte Verletzungen. Sie wurden vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Durch die enorme Wucht des Aufpralls wurden die Autos so schwer beschädigt, dass an beiden wirtschaftlicher Totalschaden in einer geschätzten Höhe von jeweils 20.000 Euro entstanden sein dürfte. Beide mussten nachfolgend von Abschleppdiensten aufgeladen und abtransportiert werden. Zur Unterstützung der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen sowie zur Beseitigung ausgelaufener Betriebsstoffe war die Feuerwehr mit zahlreichen Kräften im Einsatz. Die Kreisstraße musste bis kurz nach 18 Uhr komplett gesperrt werden. (cw)

Jungingen (ZAK): Vorfahrt missachtet

Ein Pkw-Lenker ist bei einer Vorfahrtsmissachtung am Montagnachmittag in Jungingen leicht verletzt worden. Ein 60-jähriger Toyotafahrer war gegen 15.20 Uhr mit seinem Fahrzeug auf der Schüttestraße unterwegs. An der Einmündung in die Killertalstraße hielt er ersten Erkenntnissen nach zunächst an. Beim Einbiegen kam es zur Kollision mit einem auf der Durchgangsstraße in Richtung Killer fahrenden Opel Corsa eines 43 Jahre alten Mannes. Durch den Aufprall zog sich der Corsa-Lenker leichte Verletzungen zu. Er musste mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht werden. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf 11.000 Euro geschätzt. (ms)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell