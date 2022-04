Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: "Wechselbetrug" in Bollwerk-Apotheke

53879 Euskirchen (ots)

Am Samstagmorgen suchten zwei unbekannte, männliche Täter die Apotheke in der Innenstadt auf. Hier verwickelte einer der Täter eine Mitarbeiterin in ein Verkaufsgespräch, während der zweite Täter die andere Mitarbeiterin dazu aufforderte, seinen 50-Euroschein gegen einen Euroschein mit "Euro-Merkmal" umzutauschen. Hierbei ließ er den Blick auf den Inhalt seiner Geldbörse zu, die gefüllt war mit Euro- und Dollarbanknoten. Da der Täter nur Englisch sprach und die Mitarbeiterin zunächst nicht verstand, was sein Ziel ist, nahm sie mehrere Scheine aus der Kasse um zu erläutern, dass die Scheine alle gleich sind. Während des Gespräches versuchte der Täter nun, der Mitarbeiterin die Scheine aus der Hand zu ziehen, was zunächst offensichtlich misslang. Beide Personen verließen nach Abschluss des Gespräches die Apotheke. Eine Nachschau der Mitarbeiterin ergab, dass mehrere 50-Euro-Scheine aus der Kasse fehlten.

Beide Täter können wie folgt beschrieben werden:

- männlich, ca. 30 Jahre alt, 180 cm groß - gut gekleidet - schwarze, kurze Haare - dunklere Hautfarbe, phänotypisch passend zu Singapur/ Südasien - einer trug einen Dreitagebart und eine Brille mit einem auffälligen Aufkleber (wie frisch gekauft und nicht entfernt).

Die Ermittlungen werden aufgenommen. Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell