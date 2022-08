Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Altpapier auf Gehweg angezündet - Polizei sucht Zeugen

Unbekannte zündeten offenbar am Samstag gegen 03.45 Uhr Altpapier und Kartons auf dem Gehweg der Nebeniusstraße in Karlsruhe an. Durch das Feuer entstand ein Schaden an der Hausfassade sowie an einem Schaufenster eines leerstehenden Ladens.

Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen und so ein Ausbreiten der Flammen verhindern. Die Kriminalpolizei Karlsruhe hat die Ermittlungen übernommen.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0721/666-5555 in Verbindung zu setzen.

