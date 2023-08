Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Mit E-Scooter gefahren - ohne Versicherungsschutz und unter Drogeneinfluss

Warendorf (ots)

Am Samstag, 19.8.2023 hielten Polizisten gegen 16.55 Uhr einen E-Scooterfahrer auf der Oststraße in Ahlen an, weil das Fahrzeug nicht versichert war. Bei der Kontrolle des Fahrers stellte sich heraus, dass der 51-Jährige unter Drogeneinfluss stand. Die Beamten nahmen den Mann aus Hamm mit, ließen ihm einen Blutprobe entnehmen und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen den 51-Jährigen ein.

