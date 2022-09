LPI-G: Flugunfall in Gera - Thränitz (Ergänzung)

Greiz (ots) - Zeulenroda-Triebes: Am gestrigen Donnerstag, den 22.09.2022, gegen 08:45 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte in der Unteren Haardt den 60-jährigen Fahrer eines Pkw Audi. Es stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. (OK) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle ...

