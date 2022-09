LPI-G: Pkw-Fahrer war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis

Gera (ots) - Gera: Den Einbruch in seine Wohnung meldete am gestrigen Nachmittag (22.09.2022) der 62-jährige Wohnungsinhaber der Geraer Polizei. Wie sich vor Ort herausstellte, verschafften sich die Einbrecher offensichtlich tagsüber (06:50 Uhr - 14:45 Uhr) Zutritt zu der Wohnung in dem Mehrfamilienhaus in der N.-A.-Ostrowski Straße in Gera. Hierbei verursachten sie nicht nur Sachschaden, sondern stahlen zudem u.a. ...

mehr