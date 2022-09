Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Wohnung - Zeugen gesucht

Gera (ots)

Gera: Den Einbruch in seine Wohnung meldete am gestrigen Nachmittag (22.09.2022) der 62-jährige Wohnungsinhaber der Geraer Polizei. Wie sich vor Ort herausstellte, verschafften sich die Einbrecher offensichtlich tagsüber (06:50 Uhr - 14:45 Uhr) Zutritt zu der Wohnung in dem Mehrfamilienhaus in der N.-A.-Ostrowski Straße in Gera. Hierbei verursachten sie nicht nur Sachschaden, sondern stahlen zudem u.a. aufgefundenes Bargeld und eine Armbanduhr des 62-Jährigen. Die KPI Gera (Tel. 0365 / 8234-1465) hat die Ermittlungen zum Geschehen übernommen und sucht im Zuge der Ermittlungen nach Zeugen. (RK)

