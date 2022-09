LPI-G: Einhaltung der Geschwindigkeit überwacht

Gera (ots) - In der vergangenen Nacht, 22.09.2022 gegen 01:30 Uhr, kamen aufgrund eines Wohnungsbrandes in der Plauenschen Straße in Gera Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei zum Einsatz. Das in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses ausgebrochene Feuer konnte zeitnah gelöscht werden. Ein vierjähriges Kind wurde mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation ins Krankenhaus eingeliefert. Mehrere Bewohner des Hauses wurden evakuiert. Die Kriminalpolizeiinspektion Gera hat die ...

