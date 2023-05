POL-HOM: Diebstahl

Bexbach (ots) - Am 02.05.2023 zwischen 10:30 Uhr und 11:40 Uhr kam es zu einem Einbruchsdiebstahl in Bexbach in der Hohlstraße. Zunächst versuchten die unbekannten Täter ein Fenster im Erdgeschoss aufzuhebeln, was offenbar misslang. Danach machten sie sich an der rückwärtigen Terrassentür zu schaffen und konnten diese öffnen. Durch diese betraten die unbekannten Täter vermutlich das Wohnanwesen der Geschädigten und entwendeten Schmuck und Bargeld. Es entstand ein ...

mehr