Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Einbruchsdiebstahl

Bexbach (ots)

Am 02.05.2023 zwischen 10:30 Uhr und 11:40 Uhr kam es zu einem Einbruchsdiebstahl in Bexbach in der Hohlstraße. Zunächst versuchten die unbekannten Täter ein Fenster im Erdgeschoss aufzuhebeln, was offenbar misslang. Danach machten sie sich an der rückwärtigen Terrassentür zu schaffen und konnten diese öffnen. Durch diese betraten die unbekannten Täter vermutlich das Wohnanwesen der Geschädigten und entwendeten Schmuck und Bargeld. Es entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell