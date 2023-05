POL-HOM: Verkehrsunfall mit anschließender Flucht in Homburg

Homburg (ots) - In der Zeit vom 12.05.2023, ca. 19:00 Uhr bis 13.05.2023 ca. 04:30 Uhr kam es in der Moselstraße in 66424 Homburg/ Erbach zu Sachbeschädigungen an insgesamt vier PKW. Hierbei begab sich ein unbekannter Täter an die am rechten Fahrbahnrand abgestellten PKW und beschädigte dort die jeweiligen rechten Außenspiegel. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der ...

