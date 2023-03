POL-PDWIL: Kabeldiebstahl in Ferschweiler - Zeugen gesucht

Gerolstein (ots) - Am 28.03.2023 gegen 13:55 Uhr begaben sich zwei bisher unbekannte Täterinnen in ein Bekleidungsgeschäft in der Hauptstraße in Gerolstein. Hier war bereits eine 84-jährige Dame als Kundin im Laden und sah sich um. Die beiden Damen "schlenderten" durch das Geschäft und verließen dieses im Anschluss wieder, ohne etwas gekauft zu haben. Im Anschluss bemerkte die 84-jährige Kundin, dass ihr ...

