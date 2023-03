Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl in Bekleidungsgeschäft

Gerolstein (ots)

Am 28.03.2023 gegen 13:55 Uhr begaben sich zwei bisher unbekannte Täterinnen in ein Bekleidungsgeschäft in der Hauptstraße in Gerolstein. Hier war bereits eine 84-jährige Dame als Kundin im Laden und sah sich um.

Die beiden Damen "schlenderten" durch das Geschäft und verließen dieses im Anschluss wieder, ohne etwas gekauft zu haben.

Im Anschluss bemerkte die 84-jährige Kundin, dass ihr Portemonnaie aus ihrer Tasche entwendet worden war.

Die beiden tatverdächtigen Frauen wurden wie folgt beschrieben: 25 - 30 Jahre alt, schlanke Figur, schwarze Haare, etwa 168 cm groß, auffällige goldene Ohrringe. Die beiden Personen unterhielten sich in englischer Sprache miteinander.

Jegliche Zeugenhinweise dürfen an die Polizeiwache Gerolstein unter 06591 95260 erbeten werden.

