Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung im Rahmen zunächst verbaler Auseinandersetzungen durch amtsbekannte Personen

Gerolstein (ots)

Am 28.03.2023 bereits berichtete die Polizeiinspektion Daun von einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern im Bereich des Gerolsteiner Rondells.

Am 27.03.2023 gegen 13:00 Uhr gerieten im Bereich des Gerolsteiner Rondells ein 22- und ein 44-jähriger Mann miteinander in einen verbalen Streit, welcher in einer handfesten Auseinandersetzung endete. Letztlich kam es zu wechselseitigen Körperverletzungen. Beide Personen erlitten Verletzungen, welche nicht zwingend behandlungserforderlich waren.

Am 28.03.2023 gegen 13:40 Uhr trafen die beiden Personen erneut aufeinander. Nun gerieten sie erneut in Streit, welcher in einem gegenseitigen Gerangel endete in dessen Verlauf der 44-Jährige dem 22-Jährigen die Jacke zerriss.

Durch die umgehend vor Ort eintreffenden Beamt*innen der Polizeiwache Gerolstein wurden die beiden Streithähne getrennt und der Örtlichkeit verwiesen.

Jegliche Zeugenhinweise dürfen an die Polizeiwache Gerolstein unter 06591 95260 erbeten werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell