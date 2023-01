Polizeiinspektion Sulzbach

POL-SUL: Unbekannter folgt einem Kind in Sulzbach auf dem Schulweg

Sulzbach (ots)

Am heutigen Donnerstag, 12.01.2023, erscheint ein 11-jähriger Junge in Begleitung seiner Mutter auf der Polizeidienststelle in Sulzbach und gibt an, dass er auf dem Weg zu seiner Grundschule in Sulzach von einem unbekannten Mann verfolgt worden sei.

Im Rahmen der Befragung des Kindes zusammen mit der Mutter konnte folgender Geschehensablauf in Erfahrung gebracht werden:

Der Junge ging gegen 07:15 Uhr über die Straßen Wilhelmstraße und Am Grubenpfad zur "Mellintreppe" in Richtung der "Mellinbrücke", welche über die dortigen Bahngleise direkt zum Mellinweg führt, wo sich auch die Grundschule des 11-Jährigen befindet. Als sich der Junge etwa mittig auf der unteren Treppe befand, folgte ihm von hinten ein dunkel gekleideter Mann. Als der Mann dem Jungen weiter folgte, begann der Junge zu rennen. Er rannte über die Brücke zum Mellinweg in Richtung Quierschieder Weg. Der Mann, welcher den Jungen weiterhin verfolgte, forderte diesen mehrmals auf, stehen zu bleiben. In Panik rannte der Junge weiter, an der Schule vorbei und im weiteren Verlauf über den Quierschieder Weg bis hin zur Arbeitsstelle seiner Mutter in den Stadtkern von Sulzbach. Wie weit der Mann dem Jungen noch gefolgt war, konnte der Junge nicht mehr angeben. Da der Junge immer weiter lief und nicht mehr zurückblickte, liegt bezüglich des Mannes keine detaillierte Personenbeschreibung vor. Es ist lediglich bekannt, dass der Mann dunkel gekleidet war. Derzeit gibt es keine Hinweise auf ein Fahrzeug.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Sulzbach, Tel.: 06897 / 933-0.

