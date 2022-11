POL-NI: Portemonnaie aus Handtasche gestohlen

Rodenberg (ots) - Mehrere Brände in Rodenberg (He.) In der gestrigen Nacht vom 09.11.22; 21:00 Uhr bis 10.11.2022; 00:00 Uhr, kam es in Rodenberg zu insgesamt -3- Bränden. Alle Brände befanden sich im Bereich des Mozartwegs. Bei den Bränden wurde neben einer Hecke, ein Fahrrad und eine Waschmaschine beschädigt. Ein Zusammenhang der Brände ist nicht auszuschließen, den Grund für die Brände ist noch nicht geklärt. ...

