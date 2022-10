PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++Mann in Weilburg geschlagen und getreten+++Auto brennt auf B 49+++Drei Verletzte bei Unfall mit Streifenwagen in Limburg+++

Limburg (ots)

Pressemitteilungen der Polizei für den Kreis Limburg-Weilburg

1. Mann in Weilburg geschlagen und getreten, Weilburg, Marktstraße, Donnerstag, 06.10.2022, 15:30 Uhr

(wie) Am Donnerstagnachmittag wurde ein Mann in Weilburg in seiner Wohnung von einem anderen geschlagen und getreten. Ein Mitarbeiter des Ordnungsamts Weilburg rief gegen 15:30 Uhr die Polizei, da sich ein 66-Jähriger zu ihm geflüchtet hatte. Dieser sei in seiner Wohnung in der Marktstraße von einem 20-Jährigen angegriffen und verletzt worden. Offenbar hatte der Mann plötzlich in der Wohnung randaliert und den 66-Jährigen dann mit einer Bierflasche angegriffen, mit einem Messer verletzt und ihn mehrfach getreten. Die Verletzungen des 66-Jährigen mussten im Krankenhaus behandelt werden. Der alkoholisierte 20-Jährige wurde von der Polizei aus der Wohnung geholt. Gegen ihn wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

2. Auto brennt auf B 49,

Beselich, Bundesstraße 49, Donnerstag, 06.10.2022, 17:30 Uhr

(wie) Am Donnerstag ist bei Beselich ein Auto auf der B 49 in Flammen aufgegangen. Kurz nach 17:30 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei auf die B 49, kurz nach der Anschlussstelle Heckholzhausen-Ost in Fahrtrichtung Limburg gerufen, da dort ein Pannenfahrzeug plötzlich angefangen hatte zu brennen. Für die Löscharbeiten musste die Fahrbahn komplett gesperrt werden. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen und anschließend wurde die Fahrbahn wieder freigegeben. Lediglich für die Abschleppung des verbrannten Fahrzeugs musste der Verkehr nochmal angehalten werden. Gegen 19:00 Uhr war auch die Abschleppung erledigt.

3. Drei Verletzte bei Unfall mit Streifenwagen in Limburg, Limburg, Elzer Straße, Donnerstag, 06.10.2022, 18:10 Uhr

(wie) Bei einem Unfall zwischen einem Streifenwagen und einem Auto wurden am Donnerstagabend in Limburg drei Menschen verletzt. Ein Streifenwagen der Polizei Limburg war mit Blaulicht und Sirene zu einem dringenden Einsatz in Hadamar unterwegs. Auf der Elzer Straße überholte der Streifenwagen eine Reihe Fahrzeuge, die an der geschlossenen Bahnschranke warteten. In der Reihe war auch ein 63-Jähriger in einem Skoda. Dieser bemerkte den überholenden Mercedes Kleinbus der Polizei offensichtlich nicht und bog in Richtung eines Tankstellengeländes ab, gerade als der Streifenwagen vorbeifahren wollte. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, bei der ein Polizist, seine Beifahrerin und der 63-Jährige verletzt wurden. Die Fahrzeuge wurden beide stark beschädigt, konnten nicht mehr bewegt und mussten abgeschleppt werden. Die Elzer Straße musste bis zur Abschleppung gesperrt werden. Der Sachschaden wird von der Polizei Weilburg, die den Unfall aufgenommen hat, auf 18.000 EUR geschätzt. Den Einsatz in Hadamar musste ein anderer Streifenwagen übernehmen.

4. Aktueller Blitzerreport,

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. In der nächsten Woche wird es ausschließlich unangekündigte Messstellen geben.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell