POL-LM: Trickdieb entwendet Geldbörse +++ Frau umgestoßen und auf Roller geflüchtet +++ Versuchter Einbruch in Tankstelle +++ Leichtkraftrad fährt auf Roller auf +++ In Wohnhaus eingedrungen

1. Trickdieb entwendet Geldbörse,

Limburg, Plötze, Dienstag, 04.10.2022, 16:45 Uhr

(he)Gestern Nachmittag entwendete ein Trickdieb in Limburg aus einem Geschäft eine Geldbörse und verursachte einen Gesamtschaden von über 1.000 Euro. Der Mann erschien gegen 16:45 Uhr in dem Ladengeschäft an der Anschrift "Plötze" und fing an mit einem sehr großen Papierbogen vor der alleine anwesenden Inhaberin herumzufuchteln. Durch geschicktes Hantieren versperrte er währenddessen wohl den Blick der Geschädigten auf deren Handtasche, welche im Kassenbereich abgestellt war. Kurz nachdem der Fremde wieder verschwunden war, wurde das Fehlen der Geldbörse aus der Handtasche bemerkt. Mit dem Portemonnaie verschwanden mehrere Hundert Euro Bargeld, Personalausweis, Führerschein, mehrere Bankkarten und weitere persönliche Dokumente. Täterbeschreibung: 1,70 bis 1,80 Meter groß, hagere Figur, dunklere Hautfarbe, kurze schwarze Haare, blaue Jeans, schwarzes Oberteil, Mundnasenbedeckung, sprach in einer für die Geschädigte unverständlichen, fremden Sprache. Die Polizei in Limburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer (06431) 9140-0 um Hinweise zu dem Täter.

2. Frau umgestoßen und auf Roller geflüchtet, Bad Camberg, Erbach, Schlittenweg, Dienstag, 04.10.2022, 17:03 Uhr

(he)Gestern Nachmittag kam es in Erbach im Schlittenweg zu einer Körperverletzung, bei der eine 59-jährige Frau verletzt wurde und der mutmaßliche Täter anschließend mit einem Roller flüchtete. Den Angaben der Geschädigten zufolge hatte sie um kurz nach 17:00 Uhr im Schlittenweg einen Rollerfahrer, welcher augenblicklich gestoppt hatte um an einen Laternenmast zu urinieren, auf seine unsichere Fahrweise angesprochen und gefragt, ob er denn tatsächlich noch weiterfahren wolle. Die 59-Jährige berichtete gegenüber der Polizei, dass der Mann zuvor Schlangenlinien gefahren sei. Aus diesem Gespräch heraus versetzte der Rollerfahrer der Geschädigten einen Stoß, woraufhin diese zu Boden stürzte und sich am Arm verletzte. Daraufhin fuhr der Rollerfahrer davon. Beschreibung: 1,60 bis 1,70 Meter groß, kräftige Statur, europäisches Erscheinungsbild, grauer Schnauzer/Bart, dunkle Steppjacke, dunkelblaue Jeans, hellgrauer Helm ohne Visier. Unterwegs mit einem blauen Roller. Die Polizei in Limburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer (06431) 9140-0 um Hinweise zu dem Rollerfahrer.

3. Versuchter Einbruch in Tankstelle,

Brechen, Niederbrechen, Limburger Straße, 05.10.2022, gg. 02.45 Uhr

(pa)In der Nacht auf Mittwoch versuchten Unbekannte in Niederbrechen, in die Räumlichkeiten einer Tankstelle einzubrechen. Die Täter machten sich gegen 02.45 Uhr an mehreren Stellen des in der Limburger Straße befindlichen Gebäudes zu schaffen, wodurch sie schließlich die Alarmanlage auslösten. Unverrichteter Dinge ergriffen die Einbrecher sodann die Flucht. Sie hinterließen an dem Gebäude einen Sachschaden von schätzungsweise 1.000 Euro. Hinweise nimmt die Limburger Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 entgegen.

4. In Wohnhaus eingedrungen,

Brechen, Niederbrechen, Bergstraße, 03.10.2022, 15.15 Uhr bis 04.10.2022, 08.45 Uhr

(pa)In Niederbrechen kam es von Montag auf Dienstag zu einem Wohnungseinbruch. Wie am Dienstagmorgen festgestellt werden musste, waren Unbekannte in der Zeit seit Montagnachmittag in ein in der Bergstraße gelegenes Wohnhaus eingedrungen. Zu möglichem Diebesgut ist derzeit noch nichts bekannt. Hinweise nimmt die Limburger Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 entgegen.

5. Lack von Mini zerkratzt,

Bad Camberg, Klopstockstraße, 01.10.2022, 20.00 Uhr bis 03.10.2022, 11.00 Uhr

(pa)In Bad Camberg wurde im Laufe der vergangenen Tage ein geparkter Pkw mutwillig beschädigt. Ein schwarzer Mini war zwischen Samstagabend und Montagvormittag in der Klopstockstraße geparkt, als jemand den Lack des Fahrzeugs auf der Fahrerseite mit einem spitzen Gegenstand zerkratzte. Der verursachte Schaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 zu melden.

6. Leichtkraftrad fährt auf Roller auf,

Weilburg, Braunfelser Weg, Dienstag, 04.10.2022, 13:00 Uhr

(he)Gestern kam es in Weilburg zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei 16-jährige Zweiradfahrer leichtverletzt wurden und ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro entstand. Ein 16-Jähriger befuhr mit seinem Leichtkraftrad der Marke KTM den Braunfelser Weg, aus Richtung Am Kapitänswäldchen kommend, in Richtung Zevenaarstraße. Vor ihm fuhr ein ebenfalls 16-Jähriger mit seinem Roller. Aus Richtung Zevenaarstraße, in Richtung Am Kapitänswäldchen, kam den beiden ein Ford entgegen. Bedingt eines auf der Fahrspur des Rollerfahrers geparkten BMW hielt dieser an, um dem Ford die Vorfahrt zu gewähren. Der KTM-Fahrer bemerkte das Abbremsen zu spät und fuhr auf den Roller auf. Dieser wurde daraufhin auf den vor ihm geparkten BMW geschoben. Der KTM-Fahrer wurde nach links abgewiesen und kam vor dem entgegenkommenden Ford zu Fall. Glücklicherweise kam es jedoch nur zu einer leichteren Kollision.

