Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Bei Rettungseinsatz Einsatzkräfte angegriffen - Grillunfall - Flächenbrand - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Althütte: Unfall beim Überholen

Ein 58-jähirger Fahrer eines Pkw Alfa Romeo befuhr am Montag gegen 12.15 Uhr die L 1120 zwischen Kallenberg und Königsbronnhof. In einer unübersichtlichen Kurve überholte er einen vorausfahrenden Rollerfahrer und stieß hierbei mit einem entgegenkommenden Toyota-Fahrer zusammen. Im Fahrzeug des Unfallverursachers wurde beim Zusammenstoß eine 57-jährige Mitfahrerin und im Pkw Toyota eine 58-jährige Mitfahrerin leicht verletzt. An den Autos entstand Sachschaden in Höhe von ca. 16.000 Euro.

Weissach im Tal: Bei Rettungseinsatz Einsatzkräfte angegriffen

Am Dienstagmorgen gegen 4 Uhr kam es zu einem Feuerwehreinsatz in der Straße Bei der langen Brücke. In einem dortigen Wohnhaus hatte der Feuermelder ausgelöst und es drang Rauch aus der Wohnung. Nachdem niemand die Wohnung auf Klingeln öffnete, wurde zum Löscheinsatz von der Feuerwehr die Eingangstüre geöffnet. Ein 51-jähriger Bewohner wurde dort schlafend angetroffen. In der Küche wurde von der Feuerwehr eingebranntes Essen vom Herd genommen, das den starken Qualm verursachte. Der Bewohner missachtete die Anweisungen der Feuerwehr und Polizei und verließ partout seine Wohnung nicht. Er musste zum Eigenschutz gewaltsam aus dem Haus gedrängt werden, wobei der Bewohner gegen die eingesetzten Feuerwehrleute und Polizei handgreiflich wurde. Weil der Bewohner noch während des Einsatzes zurück in seine Wohnung wollte, musste er währenddessen von der Polizei fixiert und festgehalten werden. Nachdem die Wohnung ausreichend belüftet war, konnte der 51-Jährige wieder zurück in seine Wohnung. Gegen den 51-Jährigen wurden strafrechtliche Ermittlungen aufgenommen. Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und 35 Einsatzkräften im Einsatz.

Fellbach: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Autofahrer stieß in der Kolpingstraße gegen einen in einer Hofeinfahrt parkenden Pkw Seat und beschädigte diesen hierbei erheblich. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne den Vorfall zu melden. Sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen, das sich zwischen Samstagabend und Montagmittag ereignete, wird nun von der Polizei Fellbach unter Tel. 0711/57720 erbeten.

Sulzbach an der Murr: Feuerwehreinsatz oberhalb von Harbach

Am Montagnachmittag wurde kurz nach 17:00 Uhr bei der L 1066 nahe Harbach eine im dortigen Waldgebiet starke Rauentwicklung festgestellt werden. Bei der Nachschau wurde eine 5x5m große mit Ästen brennenden Fläche festgestellt, die durch die Feuerwehr nach kurzer Einsatzzeit gelöscht werden konnte. Die Feuerwehr war dort mit zwei Fahrzeugen und 11 Einsatzkräften vor Ort. Die Ursache für die Brandentwicklung ist nach dem derzeitigen Ermittlungsstand unbekannt.

Allmersbach im Tal: Unfall beim Grillen

Am Montagnachmittag kurz nach 16 Uhr kam es auf einem Privatgrundstück in Heutensbach beim Grillen zu einer 2,50 m hohen Stichflamme, wobei sich eine Person leicht verletzte. Den vorliegenden Informationen nach hatte ein Mann Benzin in einen brennenden Holzkohlegrill gegossen, wobei sich die beschriebene Stichflamme entfachte. Hierbei verschmorte der 20 Liter Plastikkanister, wobei das Benzin austrat und über einen Schacht in die Kanalisation lief. In der Folge kam es im Kanal zu einer Verpuffung, wobei durch die Druckwelle Schachtdeckel ausgehoben wurde. Der 32-jährige verletzte Mann musste vom Rettungsdienst zur weiteren Wundversorgung in ein Krankenhaus verbracht werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 1500 Euro. Die Feuerwehr Allmersbach und Backnang war mit 21 Personen und 3 Fahrzeugen vor Ort. Die Stadtwerke Backnang waren aufgrund der Verunreinigung durch den Brandbeschleuniger in der Kanalisation mit 2 Personen vor Ort.

