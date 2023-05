Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Einbruch in Tankstelle - Fahrzeuge mutwillig beschädigt - Unfallflucht - Glut setzte Wiese in Brand - Notlandungen - In Rohbau eingebrochen - Sonstiges

Aalen (ots)

Aalen: In Rohbau eingebrochen

Vom Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma wurde am Dienstagmorgen kurz nach 4 Uhr festgestellt, dass Unbekannte über das Pfingstwochenende in den Rohbau der Hochschule in der Anton-Huber-Straße eingebrochen sind. Ob die Täter Gegenstände entwendet haben und welchen Wert diese ggf. haben, ist derzeit noch nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Westhausen: Qualmender Mülleimer

Mit 10 Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen rückte die Freiwillige Feuerwehr Westhausen am Montagabend in die Straße "In der Waage" aus, nachdem von dort ein vermeintlicher Brand gemeldet worden war. Gegen 22.15 Uhr hatte ein 37-Jähriger die Rettungsdienste verständigt, nachdem er im Bereich einer Tankstelle einen qualmenden Mülleimer bemerkt hatte. Wie sich herausstellte, wurde ein Aschenbecher in den Mülleimer entleert, wodurch sich der Mülleimer entzündet hatte. Das Feuer, durch welches die Fassade des Tankstellengebäudes leicht verrußt wurde, konnte von den Mitarbeitern selbst gelöscht werden.

Aalen: Notlandungen blieben glücklicherweise ohne Folgen

Unverletzt überstanden die beiden 28 und 21 Jahre alten Insassen eines Segelflugzeuges am Montagnachmittag gegen 16.30 Uhr die Notlandung auf einem Acker zwischen dem Pelzwasen und Himmlingen, die wohl aufgrund fehlender Thermik notwendig wurde. An dem Flugzeug, das anschließend auf einen Hänger verladen und abtransportiert wurde, entstand kein Sachschaden.

Auch der 44-jährige Pilot eines Segelflugzeuges musste wegen fehlender Thermik am Montagnachmittag gegen 14.50 Uhr sein Flugzeug auf einem Acker hinter Himmlingen notlanden. Glücklicherweise überstand auch der 44-Jährige die Notlandung ohne Verletzungen.

Essingen: Motorradfahrerin leicht verletzt

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Montagnachmittag gegen 15 Uhr ereignete, erlitt eine 53 Jahre alte Motorradfahrerin leichte Verletzungen. Zur Unfallzeit fädelte sie mit ihrem Zweirad auf der B 29, Höhe Industriegebiet, im Reißverschlussverfahren ein, wobei sie versehentlich gegen die vor ihr fahrende Kawasaki einer 25-Jährigen fuhr.

Neresheim: Glut setzte Wiese in Brand

Vermutlich durch das Abstoßen von Glut der alten Härtsfeldbahn, die zwischen Neresheim und dem Härtsfeldsee unterwegs war, wurde am Montagnachmittag gegen 14.20 Uhr eine Wiese entlang der Landesstraße 2033 in Brand gesetzt. Gegen 16 Uhr kam es - aus gleicher Ursache - zu einem zweiten Feuer. Die Brände wurden durch die Freiwilligen Feuerwehren Neresheim und Dischingen, die mit insgesamt vier Fahrzeugen und 21 Einsatzkräften anrückte, gelöscht. Aufgrund der beiden Brände wurde die Weiterfahrt und Inbetriebnahme der Lok untersagt.

Aalen-Wasseralfingen: Unfallflucht

Gegen 9 Uhr am Montagmorgen beschädigte eine 36-Jährige beim Ausparken ihres Audi einen in der Faber-du-Faur-Straße abgestellten Mercedes Benz, wobei ein Sachschaden von rund 2000 Euro entstand. Obwohl Zeugen die Frau auf den Unfall ansprachen, verließ diese zu Fuß die Unfallstelle, wobei sie den Fahrzeugschlüssel in ihrem Pkw stecken ließ. Erst im Laufe des Tages kam die 36-Jährige persönlich zum Polizeirevier. Sie muss nun mit einer Anzeige wegen Unfallflucht rechnen.

Aalen-Fachsenfeld: Einbruch in Tankstelle

Am Montagmorgen gegen 00.07 Uhr wurde der Betreiber einer Tankstelle in der Wasseralfinger Straße durch einen auslösenden Alarm darüber informiert, dass sich auf dem Gelände wohl unbefugte Personen aufhalten. Beamte des Polizeireviers Aalen fuhren unverzüglich die Örtlichkeit an und stellten fest, dass eine Außenfassade aufgehebelt worden war, wodurch sich Unbekannte Zutritt in die Tankstelle verschafften. Dort standen insgesamt sieben Mülltüten - gefüllt mit Zigarettenschachteln bereit - welche die Einbrecher zum Abtransport abgestellt hatten. Um ungestört arbeiten zu können, hatten die Täter zwei Werbetafeln als Sichtschutz vor die Einstiegsöffnung gestellt. Ein Zeuge gab an, dass ihm auf einem Parkplatz bei der Richthofenstraße ein blauer Renault-Kombi aufgefallen war, in welchem zwei Männer saßen. Als der Alarm an der Tankstelle ausgelöst hatte, war das Fahrzeug in Richtung Treppach davongefahren. Insgesamt waren wohl drei Täter auf dem Tankstellengelände zugange. Hinweise auf die Diebe oder ein verdächtiges Fahrzeug nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Ellwangen: Gegen Gartenhütte gefahren

Eigenen Angaben zufolge war Sekundenschlaf die Ursache eines Verkehrsunfalls, bei dem am Montagabend ein Sachschaden von mehreren tausend Euro entstand. Mit seinem VW Golf befuhr ein 71-Jähriger gegen 18.30 Uhr die Neunstadter Straße, wo er in einer Kurve über die Gegenfahrbahn fuhr, gegen eine Hausecke prallte, eine Hecke durchfuhr und anschließend gegen eine Gartenhütte prallte. Der Unfallverursacher blieb unverletzt; sein Fahrzeug musste nach dem Unfall abgeschleppt werden.

Ellwangen: Aufgefahren

Verkehrsbedingt musste ein 44-Jähriger seinen VW Touran am Montagnachmittag kurz vor 17 Uhr auf dem Verbindungsweg zwischen der B 290 und Rainau Buch anhalten. Ein 18-Jähriger erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem VW Polo auf, wobei ein Sachschaden von rund 4000 Euro entstand.

Ellwangen: Fahrzeug übersehen

Von einem Grundstück kommend, fuhr eine 50-Jährige am Montagmittag gegen 12.30 Uhr mit ihrem Ford Focus auf die Königsberger Straße ein. Hierbei übersah sie den Ford Galaxy eines 62-Jährigen und streifte diesen. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 5000 Euro.

Ellwangen: Fahrzeuge mutwillig beschädigt

Unbekannte beschädigten zwischen Sonntag und Montag mehrere Fahrzeuge, die im Parkhaus Parkpalette am Schönengraben abgestellt waren. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch unklar. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300 entgegen.

Böbingen: Auffahrunfall

Auf rund 4500 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag entstand. Gegen 16.30 Uhr musste ein 45-Jähriger seinen Mercedes Benz verkehrsbedingt auf der Stuttgarter Straße anhalten. Ein 71-Jähriger erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem Mazda auf. Beide Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

