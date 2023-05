Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Motorradfahrer verunglückt bei Vellberg

Schwäbisch Hall (ots)

Vellberg: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Am Pfingstmontag ereignete sich gegen 17:30 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall auf der K2665. Ein 22-Jähriger Motorradfahrer fuhr von Kleinaltdorf kommend in Richtung Steinehaig. In einer Linkskurve geriet der Motorradfahrer aus bislang ungeklärter Ursache nach links auf die Gegenfahrbahn und stieß dort frontal mit einem entgegenkommenden Cabrio zusammen. Das Motorrad geriet in Brand und brannte vollständig aus. Der Motorradfahrer verstarb trotz Reanimationsversuchen mehrerer Ersthelfer noch an der Unfallstelle. Der 52-jährige Fahrer des Cabrio wurde schwer verletzt. Sein 6-jähriger Sohn, der auf dem Beifahrersitz saß, erlitt leichte Verletzungen. Zur Klärung der Unfallursache wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft ein Gutachter an die Unfallörtlichkeit gerufen. Die Unfallaufnahme sowie die Reinigung der Fahrbahn dauert an. Es ist mit einer Sperrung der Strecke bis mindestens 21:00 Uhr zu rechnen.

