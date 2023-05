POL-AA: Ostalbkreis: Pressebericht, Stand 29.05.2023, 13:00 Uhr

Polizeipräsidium Aalen

Aalen-Hofen: Traktor gestohlen

Im Zeitraum vom Samstag, 12:00 Uhr bis Sonntag, 13:00 Uhr, entwendeten Unbekannte in der Straße "Fürsitz" in Aalen-Hofen einen Traktor. An dem Traktor, der Marke "Gloeckner-H-Deutz", fehlt die obere Fensterscheibe an der Fahrertüre und es war ein grüner Heckcontainer mit der Aufschrift "Zürn düvelsdorf" montiert. Außerdem befand sich an der Fahrzeugfront ein rot lackierter "Hitchhacken" zur Montage von Arbeitsgeräten. Der Wert des Traktors beläuft sich auf 15.000 Euro. Zeugen, welche Hinweise zu dem Diebstahl abgeben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Aalen (07361/524-0) zu melden.

Oberkochen: Radfahrer schwer verletzt

Am Sonntagnachmittag, gegen 14:30 Uhr, befuhr ein 59jähriger Pedelec-Fahrer die Heidenheimer Straße in Oberkochen und kam verlor die Kontrolle über das Rad. Er kam schließlich alleinbeteiligt zu Fall und wurde hierbei schwer verletzt. Am Pedelec entstand kein Sachschaden.

Aalen: Mit Axt gedroht und Widerstand geleistet

Am Sonntagabend, gegen 20 Uhr, meldeten Zeugen, dass in einem Ladengeschäft in der Johann-Gottfried-Pahl-Straße 2, ein Mann Gegenstände entwendet hat und den Ladenbesitzer bedrohte und beleidigte, als dieser ihn vor der Türe stellen wollte. Der Mann flüchtete in Richtung Hirschbachstraße. Er konnte schließlich mit einer Axt in der Hand in einem Hinterhof der Max-Eyth-Straße durch Polizeikräfte festgestellt werden. Wie sich herausstellte, handelte sich um einen 22jährigen Mann, der am Vorabend bereits in alkoholisiertem Zustand wegen Sachbeschädigung und nachfolgenden Bedrohungen und Beleidigungen gegenüber der eingesetzten Polizeibeamten in Gewahrsam genommen wurde. Da er jetzt der Aufforderung der Polizeibeamten, die Axt fallen zu lassen, nicht nachkam und sich äußerst aggressiv gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten verhielt, mussten diese Pfefferspray gegen den Mann einsetzten. Danach konnte er zur Boden gebracht und in Gewahrsam genommen werden.

