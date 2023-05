Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall, Stand 28.05.2023, 12:00 Uhr

Aalen (ots)

Crailsheim-Tiefenbach: Zeugen gesucht nach versuchtem Einbruch

Am Samstag, 27.05.2023, zwischen 06:10 Uhr und 10:30 Uhr versuchte eine bislang unbekannte Täterschaft in ein Wohnhaus im Rodäckerweg einzudringen. Hierbei wurde die Eingangstüre angegangen. Der Versuch blieb erfolglos. Wer verdächtige Feststellungen im betreffenden Zeitraum gemacht hat, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Crailsheim unter 07951 4800 zu melden.

Oberrot: Unfall mit verletztem Motorradfahrer

Ein 53-jähriger BMW-Kraftradfahrer befuhr am Samstag, 27.05.2023, gegen 17:55 Uhr die Landesstraße 1054 zwischen Oberrot und Hohenhardtsweiler. In einer Linkskurve kam er aufgrund eines Fahrfehler zu Fall und verletzt sich leicht. Es entstand ca. 3.500 Euro Sachschaden.

Schwäbisch Hall: Verletzter Pedelec-Fahrer

Samstagnacht, 27.05.2023, gegen 23:20 Uhr stürzte ein 29-jähriger Pedelec-Fahrer auf einem Fuß-/Radweg hinter der kaufmännischen Schule, in der Nähe der Straße "Im Mozartwinkel". In einer scharfen Linkskurve verlor er die Kontrolle und stürzte alleinbeteiligt. Er zog sich leichte Verletzungen zu und wurde in ein Klinikum verbracht. Es entstand ca. 500 Euro Sachschaden.

Gaildorf:

Am Samstag, 28.05.2023, gegen 22:30 Uhr bog eine 18-jährige Volvo-Fahrerin von der Raiffeisenstraße nach rechts in die Haller Straße ein. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt eines 42-jährigen Renault-Fahrers. Beim Zusammenstoß entstand Sachschaden in Höhe von ca. 7.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell