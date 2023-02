POL-NOM: Zwei Körperverletzungsdelikte in Hollenstedt

Northeim (ots) - 37154 Northeim, Am Frauengraben, 09.02.23, 20:00 - 10.02.23, 13:10 Uhr, Northeim (Gro) Im o.g. Tatzeitraum wurden drei Reifen eines Pkw Audi A3, der in der Straße "Am Frauengraben" abgestellt war, beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Northeim (Tel. 05551-70050) zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim ...

mehr