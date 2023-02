Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht

Northeim (ots)

37154 Northeim,

Friedrichstraße, Freitag, 10.02.2023, 17:00-18:00 Uhr,

Northeim (Gro)

Im o.g. Zeitraum wurde ein in der Friedrichstraße am rechten Fahrbahnrand abgestellter Pkw Renault Clio am linken Außenspiegel beschädigt. Der Verursacher setzte seine Fahrt fort. Ein Ermittlungsverfahren wegen Unerlaubtem Entfernen vom Unfallort wurde eingeleitet. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 250 Euro. Mögliche Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Northeim (Tel. 05551/70050) zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell