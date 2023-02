Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Betrunken einen Verkehrsunfall verursacht

Northeim (ots)

37191 Katlenburg-Lindau,

Northeimer Straße/Osteroder Straße, Freitag, 10.02.2023, 21:20 Uhr,

Katlenburg (Gro)

Am Freitag, den 10. Februar 2023, gegen 21:20 Uhr, befuhr ein 25-jähriger Northeimer mit einem Pkw die Osteroder Straße in Katlenburg. Am Einmündungsbereich zur Northeimer Straße verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug und prallte mit dem Pkw gegen den Pfosten einer Lichtzeichensignalanlage (Ampel). Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 8.000 Euro. Da der leicht verletzte Verursacher unter Alkoholeinfluss stand, wurde ihm in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell