POL-AA: Rems-Murr-Kreis - Stand: 27.05.2023, 11:45 Uhr - 2 Verkehrsunfälle, 1 Brand, 1 Diebstahl

Weissach im Tal - Beim Rückwärtsfahren nicht aufgepasst

Am Freitag gegen 15:50 Uhr wollte in Weissach in der Stuttgarter Straße eine 33 Jahre alte Frau mit ihrem Mercedesbus rückwärts aus einem Parkplatz auf die Straße einfahren. Hierbei übersah sie einen Peugeot, welcher hinter ihr stand, da die 27 Jahre alte Fahrerin an der dortigen Ampel warten musste und stieß mit diesem zusammen. Bei dem Unfall wurde die 27-jährige leicht verletzt. Die beiden Kinder im Auto der Unfallverursacherin blieben zum Glück unverletzt. Es entstand bei dem Unfall Sachschaden in Höhe von ca. 8.000 Euro.

Weissach im Tal - Spiegel gestreift und abgehauen

Am Freitag gegen 16:30 Uhr befuhr ein 39 Jahre alter Mann mit seinem VW Passat die K1843 in Fahrtrichtung Weissach. In einer Rechtskurve kam ihm ein bislang unbekannter Autofahrer entgegen, welcher so weit nach links geriet, dass er mit seinem Spiegel den Spiegel des VW streifte. Im Anschluss fuhr er einfach davon. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von 250 Euro an dem VW.

Kernen i.R.- PKW entwendet

Am Freitag in der Zeit von 15:50 bis 17:30 Uhr wurde im Schüttlegraben in Kernen ein Mercedes SLK durch bislang unbekannte Täter geklaut. Der Wagen war in einem Carport abgestellt gewesen, jedoch hatte der Besitzer den Schlüssel im Auto gelassen. Der Wagen hat einen Wert von ca. 1000 Euro.

Urbach - Gezündelt

Am Freitag gegen 22:50 Uhr steckten zwei 16 und 17 Jahre alte Jugendlich in Urbach am Parkplatz des Friedhofs einen Altpapiercontainer in Brand. Dieser stand danach in Flammen und musste durch die Feuerwehr gelöscht werden. Bei dem Brand entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro. Die Feuerwehr Urbach war mit 2 Fahrzeugen und 12 Mann im Löscheinsatz. Die beiden Jugendlichen wurden im Anschluss an ihre Eltern übergeben.

