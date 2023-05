Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall - Stand: 27.05.2023/11:45 Uhr - 1 Verkehrsunfall und eine illegale Abfallbeseitigung

Schwäbisch Hall - Vorfahrt nicht beachtet

Am Freitag gegen 17:50 Uhr befuhr eine 36 Jahre alte Frau mit ihrem Hyundai den Steinbeisweg in Richtung Planstraße. An der Einmündung hielt sie zunächst an. Aufgrund Unachtsamkeit fuhr sie dann in die Straße ein und übersah hierbei ein von links kommendes Wohnmobil einer 51 Jahre alten Frau. Es kam dann zum Zusammenstoß, bei welchem ca. 4500 Euro Schaden entstand.

Fichtenberg - Motorroller durch Verbrennen entsorgt - Zeugenaufruf

Vermutlich in den zurückliegenden beiden Wochen haben bislang unbekannte Täter einen Motorroller in Fichtenberg im Gehrhofweg an der Raststelle im Gewann Salzlache durch das Anzünden versucht zu entsorgen. Nach Abbrennen des Rollers wurde das Fahrgestell in einem Gebüsch versteckt. Der Polizeiposten Gaildorf bittet Zeugen des Vorfalls sich unter der Telefonnummer 07971/95090 zu melden.

