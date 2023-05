Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Polizeipräsidium Aalen: Ergebnis des Sicherheitstags am 24.05.2023 zur Bekämpfung von Straftaten im öffentlichen Raum

Aalen (ots)

Die Polizei Baden-Württemberg führt auch in diesem Jahr wieder gemeinsam mit den Bundesländern Bayern, Hessen und Rheinland-Pfalz einen gemeinsamen Sicherheitstag durch. An diesem beteiligt sich auch das Polizeipräsidium Aalen wie bereits in den vergangenen Jahren. Dabei war das Hauptaugenmerk auf eines der wichtigsten polizeilichen Handlungsfelder gerichtet. Die Sicherheit im öffentlichen Raum. Um diese weiter zu erhalten und das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung zu stärken, führte das Polizeipräsidium Aalen in seinen drei Landkreisen am Mittwoch zwischen 06:00 Uhr und 22:00 Uhr verschiedenste, flächendeckende und intensive Kontrollen durch. Dabei wurden 739 Personen, knapp etwa 300 Fahrzeuge und etwa 1000 Dokumente überprüft. Im Zuge der Maßnahmen im Rahmen des Sicherheitstages befanden sich etwa 200 Polizeibeamtinnen und -beamte des Polizeipräsidiums Aalen im Einsatz. Dabei wurde die Polizei durch Beamte des Zolls, des Bundesamts für Logistik und Güterverkehr sowie des Gemeindlichen Vollzugsdiensts der Stadt Aalen mit insgesamt 22 Personen unterstützt. Die Koordination sämtlicher Einsatzmaßnahmen erfolgte zentral im Führungs- und Lagezentrum des Präsidiums. Im Ergebnis konnten durch die Kontrollen rund 283 Straftaten und Ordnungswidrigkeiten festgestellt werden. Während auf der Bundesautobahn 6 eine groß angelegte Kontrollstelle mit der Zielrichtung "gewerblicher Güter- und Personenverkehr" eingerichtet wurde, konzentrierten sich die Kontrollen der Polizeireviere auf lokale Schwerpunkte. Darüber hinaus wurden vier Haftbefehle vollstreckt und mehrere Wohnungen durchsucht. Auch der präventive polizeiliche Ansatz kam am Sicherheitstag nicht zu kurz. Die Prävention bot diverse Vorträge zu polizeilichen Themen an und warnte dabei unter anderem vor Kriminalität zum Nachteil älterer Menschen, sowie vor Gewalt an Schulen. Außerdem wurde in Aalen eine verkehrspräventive Veranstaltung mit der Thematik "Toter Winkel" für mehrere Schulen angeboten. Die Zahl der durchgeführten Kontrollen beläuft sich im Landkreis Schwäbisch Hall auf etwa 840. Hierbei kam es zu 16 eingeleiteten Verfahren aufgrund von Straftaten und 91 Ordnungswidrigkeitenanzeigen. Abgesehen von der Kontrollstelle auf dem Reußenbergparkplatz auf der A6, beschränkte sich die Polizei auf mobile Kontrollen. Im Rems-Murr-Kreis stellte man 28 Straftaten und 56 Ordnungswidrigkeiten bei insgesamt etwa 900 Kontrollen fest. Im Ostalbkreis wurden bei etwa 300 Kontrollen insgesamt 37 Strafverfahren eingeleitet und 38 Ordnungswidrigkeiten angezeigt. Hierfür wurden auch zwei Kontrollstellen eingerichtet Exemplarischer Auszug der Anzeigen/Beschlagnahmen/Sicherstellungen etc.:

- 15 Platzverweise

- Eine Gewahrsamnahme

- Zwölf Festnahmen

- Sieben Blutentnahmen

- Ein sichergestellter Führerschein

- Neun Sicherheitsleistungen in Höhe von insgesamt 4394 EUR

- 32 durchsuchte Gebäude

- 41 durchsuchte Fahrzeuge

- 178 durchsuchte Personen

- 29 Marihuanapflanzen

- Eine Schreckschusswaffe

Besondere Sachverhalte:

Im Rahmen einer Personenkontrolle in der Schorndorfer Innenstadt kam es zu Widerstandshandlungen und Beleidigungen zum Nachteil Polizeibeamter (Vorfall wurde bereits am 25.05.2023 berichtet)

