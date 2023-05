Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Diebstahl, Flucht vor Polizei, Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: Einbruch in Wohnmobil

Bislang Unbekannte hebelten am Donnerstag, in der Zeit von 20:30 Uhr bis 21:30 Uhr, das Fenster eines Wohnmobils, welches in der Bahnhofstraße geparkt war, auf. Anschließend stiegen die Täter in das Wohnmobil ein, durchsuchten Schränke und entwendeten einen darin befindlichen Rucksack. Zeugenhinweise werden unter 07361/5240 entgegengenommen werden.

Wasseralfingen: Zeugen und mögliche Geschädigte nach Verfolgungsfahrt gesucht

In der Nacht auf Freitag flüchtete ein Audi-Fahrer vor der Polizei. Er sollte gegen 00:15 Uhr in der Stiewingstraße kontrolliert werden. Aufgrund Anhaltesignale hielt er zwar kurz an, als die Polizisten ausstiegen, gab mit seiner schwarzen A6 Limousine dann aber Vollgas. Mit stark überhöhter Geschwindigkeit von teils über 100 km/h fuhr er über die Stiewingstraße vorbei am Berufsschulzentrum in die Willy-Brandt-Straße. Der Fahrer setzte seine Fahrt über die Bahnhofstraße bis zur Schleifbrückenstraße fort, wo er nach links Richtung Tunnel abbog. Hier wurde er aus den Augen verloren. Auf seiner Flucht überholte er mehrere Fahrzeuge. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben beziehungsweise durch die Fahrweise gefährdet wurden. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Eggenrot: Aufgefahren- 14000 Euro Schaden Ein leicht Verletzter und 14000 Euro Schaden sind die Bilanz eines Auffahrunfalls, welcher sich am Donnerstag ereignete. Gegen 16:30 Uhr musste ein 19-Jähriger seinen Smart aufgrund eines abbiegenden LKW auf der Rosenberger Straße anhalten. Dies erkannte ein nachfolgender 42-Jähriger zu spät und fuhr mit seinem Ford auf. Infolgedessen wurde der 19-Jährige leicht verletzt.

Bettringen: Vorfahrt missachtet

Am Donnerstag befuhr ein 65-Jähriger mit seinem Seat die Hans-Kudlich-Straße. Beim Linksabbiegen in die Weiler Straße übersah er eine von rechts kommende, vorfahrtsberechtigte 34-jährige Seat-Fahrerin. Es kam zur Kollision bei der ein Schaden in Höhe von etwa 6000 Euro entstand.

Hussenhofen: Scheibe eingeschlagen

An einem Suzuki, welcher in der Ruppert-Mayer-Straße abgestellt war, wurde in der Zeit von Mittwoch, 16 Uhr bis Donnerstag, 14:30 Uhr die Scheibe eingeschlagen. Der hierbei entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Zeugenhinwiese nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580 entgegen.

Westhausen/BAB7: Auffahrunfall auf der A7

Aufgrund Unachtsamkeit übersah am Donnerstag gegen 12:20 Uhr ein 54-jähriger VW-Fahrer einen beginnenden Verkehrsstau auf der A7 zwischen der Anschlussstelle Aalen/Westhausen und der Anschlussstelle Ellwangen. Infolgedessen fuhr er auf einen wartenden Seat eines 30-Jährigen auf. Durch den Unfall entstand ein Schaden in Höhe von etwa 4500 Euro. Verletz wurde niemand.

