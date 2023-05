Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Falsche Handwerker entwendeten Goldschmuck - Unfälle

Ostalbkreis: (ots)

Aalen-Unterkochen: Unfallflucht

Am Donnerstagmorgen zwischen 6.40 Uhr und 6.45 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrzeuglenker einen in der Danziger Straße abgestellten Pkw Citronen, wobei ein Sachschaden von mehreren hundert Euro entstand. Hinweise auf den Verursacher bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.

Aalen-Wasseralfingen: Aufgefahren

An einer Bushaltestelle in der Bodenbachstraße hielt die 46 Jahre alte Fahrerin eines Linienbusses ihr Fahrzeug am Mittwochabend gegen 20.45 Uhr an. Ein 27-Jähriger, der mit seinem Ford Focus hinter dem Bus fuhr, erkannte dies zu spät und fuhr auf, wobei ein Sachschaden von rund 7000 Euro entstand.

Aalen: 7000 Euro Sachschaden

Mit seinem Langholztransporter bog ein 63-Jähriger am Donnerstagmorgen kurz vor 6 Uhr von der Schleifbrückenstraße in die Bahnhofstraße ein. Dabei beschädigten die auf die Fahrbahn hinausragenden Baumstämme den Mercedes Benz eines 59-Jährigen. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 7000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Auf rund 5000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein 28-Jähriger am Donnerstagmorgen verursachte, als er gegen 8.15 Uhr mit seinem Lkw gegen einen am Fahrbahnrand der Eutighofer Straße geparkten Opel Zafira fuhr. Der 28-Jährige entfernte sich nach dem Vorfall zunächst unerlaubt von der Unfallstelle. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Mögglingen: Geparktes Fahrzeug beschädigt

Um einem Fahrzeug das Ausfahren aus einer Parklücke in der Straße "Im Wert" zu ermöglichen, wich ein 28-Jähriger am Mittwochnachmittag gegen 16 Uhr mit seinem Ford Focus aus, wobei er gegen einen geparkten Mazda fuhr. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden von rund 10.000 Euro. Nach dem Zusammenstoß war der Mazda nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Bereits am Dienstagmittag gegen 13.30 Uhr beschädigte ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker den Mazda einer 51-Jährigen, den diese auf einem Parkplatz in der Kolomannstraße abgestellt hatte. An dem Fahrzeug entstand durch die Unfallflucht ein Sachschaden von rund 1500 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Trickdiebstahl - Seniorin abgelenkt und bestohlen

Gegen 12 Uhr am Mittwochmittag läutete ein Mann an der Wohnungstüre einer Seniorin im Stiftsgutweg und erklärte ihr, dass bei Baggerarbeiten in der Nähe eine Wasserleitung beschädigt worden sei und er nun den Wasserdruck in ihrer Wohnung überprüfen muss. Die gutgläubige Frau ging daraufhin mit dem angeblichen Bauarbeiter in ihr Badezimmer, wobei der Unbekannte die Türe hinter ihnen schloss. Anschließend hantierte er an sämtlichen Anschlüssen und Armaturen und bezog die Bewohnerin in seine Arbeiten mit ein. Danach verließ der Mann die Wohnung wieder. Erst später bemerkte die betagte Dame, dass vermutlich Komplizen des Unbekannten unbemerkt ihre Wohnung betreten hatten, während sie sich im Badezimmer aufgehalten hat. Das Opfer musste feststellen, dass sämtlicher Goldschmuck entwendet worden war. Den angeblichen Bauarbeiter beschrieb sie als ca. 50 Jahre alt und auffallend groß. Insgesamt hatte er ein gepflegtes Erscheinungsbild und sprach hochdeutsch. Der Mann trug eine rote Warnweste und Lederhandschuhe. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580 entgegen.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang ausdrücklich davor, fremde Personen in die eigenen vier Wände zu lassen. Sollten Fremde durch das Vortäuschen einer Notlage, oder scheinbaren Überprüfungen Zutritt zu Ihrer Wohnung verlangen, lassen Sie sie vor der verschlossenen Türe stehen, halten telefonisch Rücksprache mit dem angeblichen Arbeitgeber oder holen Sie sich nachbarschaftliche Unterstützung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell