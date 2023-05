Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Polizisten verletzt - Unfälle - Auto entwendet - vier Personen bei Brand verletzt - junge Männer flüchten vor Polizei u.a.

Aalen (ots)

Schorndorf: Aggressiver Mann verletzt Polizisten

Ein 23-jähriger Mann wurde am Mittwochnachmittag gegen 15:50 Uhr in der Parkanlage Stadthallensee einer Personenkontrolle unterzogen. Da der Mann sich weigerte, seine Personalien anzugeben und sich äußerst aggressiv und provokant verhielt, sollte er nach Ausweisdokumenten durchsucht werden. Hiergegen sperrte er sich sofort und schlug mehrfach in Richtung der Beamten, weshalb er letztlich zu Boden gebracht wurde. Auch hiergegen wehrte sich der Mann vehement und trat in Richtung der Polizisten. Zwei der Beamten erlitten hierbei leichte Verletzungen. Da beim 23-Jährigen zudem noch Marihuana aufgefunden wurde, erwarten ihn nun mehrere Strafanzeigen. Ein 49 Jahre alter Mann, der Zeuge des Vorfalls wurde, beleidigte zudem die eingesetzten Ordnungshüter, weshalb auch auf ihn ein Strafverfahren zukommt.

Welzheim: Unfallflucht

Am Mittwoch im Zeitraum zwischen 6:45 Uhr und 14:45 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer in der Bahnhofstraße einen geparkten Audi und fuhr danach unerlaubt weiter. Der Schaden am Audi beläuft sich auf etwa 1500 Euro. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegengenommen.

Urbach: Pkw entwendet

Zwischen 6 Uhr und 19:15 Uhr wurde am Mittwoch ein weißer BMW der 1er-Reihe, der auf einem Parkplatz in der Wiesenstraße abgestellt war, entwendet. Am BMW waren zur Tatzeit die Kennzeichen WN-XD 4535 angebracht. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Plüderhausen unter der Telefonnummer 07181 81344 entgegen.

Rudersberg-Oberndorf: Vier Personen bei Brand leicht verletzt

Am Mittwochabend kurz vor 19 Uhr kam es in einer Garage eines Mehrfamilienhauses in der Wieslaufstraße zum Brandausbruch eines Papiercontainers. Bewohner des Mehrfamilienhauses bemerkten den Brand und versuchten diesen zu löschen. Hierbei erlitten insgesamt vier Personen leichte Verletzungen. Das Gebäude wurde durch die hinzugerufene Feuerwehr, die mit insgesamt acht Fahrzeugen und 40 Einsatzkräften vor Ort war, kurzzeitig evakuiert. Das DRK war ebenfalls mit insgesamt 40 Personen im Einsatz. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden, der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 3000 Euro. Der Polizeiposten Rudersberg hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Schorndorf: Junge Männer flüchten vor Polizei

Beamte des Polizeireviers Schorndorf wollten am Mittwochabend gegen 21:10 Uhr im Schloßpark zwei junge Männer einer Personenkontrolle unterziehen. Als diese die Beamten erkannten, ergriffen sie die Flucht. Ein 18-Jähriger konnte zwischenzeitlich festgehalten werden, wehrte sich aber massiv gegen die Festnahme und konnte schließlich flüchten. Da er sich bei seiner Flucht seiner Jacke entledigte, konnte er letztlich über seinen Ausweis identifiziert werden. Sein Begleiter ließ seine mitgeführten Gegenstände vor Ort zurück, in diesen konnte unter anderem Betäubungsmittel sowie verbotene Waffen aufgefunden werden. Einer der Polizisten wurde beim Vorfall leicht verletzt. Das Polizeirevier Schorndorf hat die Ermittlungen aufgenommen.

Fellbach: Zeugen zu Streitigkeiten gesucht

Ein Zeuge beobachtete am Mittwoch gegen 10.20 Uhr beim Mehrgenerationenpark in der Fellbacher Straße eine Auseinandersetzung. Hierbei wären mehrere Jugendliche auf einen Flaschensammler zugegangen und hätten diese Person den Wahrnehmungen nach bedroht. Hierzu hatte einer der Jugendlichen sich auch mit einem Metallpfosten bewaffnet. Als der Zeuge auf sich aufmerksam machte, flüchten die Jugendlichen. Verletzt wurde bei dem Vorfall nach bisherigen Informationen niemand. Weitere sachdienliche Hinweise zum Vorfall bzw. auf die teils noch unbekannten geflüchteten Jugendlichen nimmt die Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 entgegen.

Fellbach: Unfall auf Bundesstraße

Auf der B 14 ereignete sich am Mittwoch gegen 17.45 Uhr ein Auffahrunfall, bei dem ca. 20.000 Euro Sachschaden entstand. Ein 62-jähriger Audi-Fahrer war in Richtung Waiblingen unterwegs, als er kurz vor dem Kappelbergtunnel auf dem linken Fahrstreifen einen Rückstau zu spät bemerkte und auf einen Pkw BMW auffuhr. Im weiteren Verlauf fuhren noch drei weitere nachfolgende Autofahrer in die Unfallstelle, wobei sich hierbei niemand verletzte. Die Fahrzeuge waren alle noch fahrbereit und mussten nicht abgeschleppt werden. Die linke Fahrspur während der Unfallaufnahme kurzzeitig blockiert, wobei der Verkehr rechtsseitig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden konnte. Der BMW-Fahrer hat sich nach dem Unfall unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Die polizeilichen Ermittlungen hierzu dauern an.

