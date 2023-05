Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle und Unfallflucht

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Unfallflucht

Zwischen 7:00 Uhr und 22:30 Uhr am Mittwoch beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen auf dem Parkplatz gegenüber der Leitstelle am Bahnhof Schwäbisch Hallo geparkten Toyota Aygo. An dem Kleinwagen entstand dabei ein Sachschaden von rund 1.000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich nach dem Zusammenstoß unerlaubt von der Örtlichkeit.

Die Polizei Schwäbisch Hall bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 0791 400-0.

Vellberg: Unfälle im Kurvenbereich

Am Mittwoch gegen 7:40 Uhr ein befuhr ein 21-Jähriger mit seinem MAN-Lkw die L1040 aus Talheim kommend in Fahrtrichtung Vellberg. Eine 63-jährige Ford-Fahrerin kam ihm dabei entgegen. In einer engen Linkskurve hielt der LLW-Fahrer an, da er den PKW bemerkte. Die PKW-Lenkerin fuhr ohne zu bremsen in den Kurvenbereich. Dabei kam es zum Zusammenstoß des PKW mit dem Auflieger. Der hierbei entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro.

Gegen 9:00 Uhr war ein 52-Jähriger auf der Straße Am Zwinger aus Talheim kommend in Fahrtrichtung Haller Straße. Auf Höhe einer starken Linkskurve kam ihm ein Skoda entgegen. Der 60-jährige Skoda-Fahrer erkannte die Engstelle und hielt deswegen an. Der LKW-Fahrer hingegen erkannte die Situation nicht und fuhr weiter aus dem Kurvenbereich aus, sodass es zum Kontakt mit der stehenden Skdoa kam. Bei dem Zusammenstoß wurde der Skoda beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 6.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell