Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Feuerwehreinsatz, Unfallfluchten, Fahrzeugbrand auf A6 mit Sperrung

Aalen (ots)

Crailsheim: Rasenschnitt fängt Feuer

Gegen 18:00 Uhr kam es am Dienstagabend zu einem Feuerwehreinsatz in der Haller Straße. Offenbar war hier Rasenschnitt in Brand geraten. Die Feuerwehr war mit zwei Fahrzeugen und 10 Wehrleuten vor Ort und löschte das Feuer. Es entstand kein Sachschaden.

Schwäbisch Hall: Unfallflucht

Zwischen Montag, 20:00 Uhr und Dienstag, 5:30 Uhr hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer vermutlich beim Rangieren einen in der Stauferstraße geparkten Mercedes-Benz beschädigt. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Örtlichkeit. An dem Mercedes entstand Sachschaden von etwa 1.000 Euro.

Die Polizei Schwäbisch Hall bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 0791 400-0.

Schwäbisch Hall: Unfallflucht

Am Dienstag gegen 9:00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen in der Johanniterstraße geparkten Seat Ibiza. Nach dem Zusammenstoß entfernte sich unerlaubt von der Örtlichkeit. An dem Seat entstand Sachschaden von rund 1.000 Euro.

Die Polizei Schwäbisch Hall bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 0791 400-0.

Ilshofen: Fahrzeugbrand auf Autobahn

Am Mittwochmorgen gegen 2:45 Uhr war ein 38-Jähriger mit einem Scania-Sattelauflieger auf der Autobahn A6 in Fahrtrichtung Heilbronn unterwegs, als er Feuer an der Hinterachse des Aufliegers bemerkte. Die Feuerwehr Ilshofen rückte aus um das Feuer zu löschen. Der Inhalt des Containeraufbaus des Aufliegers verteilte sich teilweise auf der Fahrbahn. Dabei handelt es sich um circa 8 Tonnen Maiskörnern. Gegen 6:30 Uhr war das Fahrzeug von einem Abschleppdienst geborgen. Die Verunreinigung bzw. Beschädigung der Fahrbahn ist offenbar so massiv, dass die Richtungsfahrbahn in Richtung Heilbronn -Stand 8:00 Uhr - nach wie vor noch voll gesperrt ist. Durch die Sperrung kam - Stand 8:00 Uhr - es zu einem Rückstau bis über die Landesgrenze.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell