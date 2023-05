POL-AA: Ostalbkreis: Feuerwehreinsatz, Unfälle, Diebstahl von Radlader

Polizeipräsidium Aalen

Oberkochen: Brand von Absauganlage

Aus derzeit noch ungeklärter Ursache geriet am Dienstag gegen 15:15 Uhr eine Absauganlage in einer Firma in der Heidenheimer Straße in Brand. Der Brand konnte durch die Feuerwehr Oberkochen gelöscht werden. Der Schaden könnte sich nach Schätzung bis in den sechsstelligen Bereich bewegen.

Aalen: Unfallflucht- Zeugen gesucht!

Ein bislang unbekannter LKW-Fahrer befuhr am Montag gegen 15 Uhr die Daimlerstraße in Richtung B29. Beim Abbiegen in die B29 überfuhr er vermutlich mit seinem Anhänger den Randstein und beschädigte infolgedessen eine dortige Ampel. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Ellwangen: Kontrolle über Fahrzeug verloren

Vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit verlor ein 18-Jähriger am Dienstag gegen 15:35 Uhr in einer Kurve in der Lessingstraße die Kontrolle über seinen BMW. Infolgedessen kollidierte er mit einem dort geparkten Fiat eine 52-Jährigen. Durch die Kollision entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro.

Ellwangen: Auffahrunfall

Als am Dienstag eine 22-Jährige gegen 17.30 Uhr mit ihrem Audi von der L1060 auf die K3223 fahren wollte, übersah sie einen vor ihr haltenden Audi eines 29-Jährigen. In der Folge kam es zur Kollision wodurch der 29-Jährige leicht verletzt wurde. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Sachbeschädigung

Am Dienstag wurde zwischen 12:40 Uhr und 15:45 Uhr ein Daimler, welcher auf einem Parkdeck in der Bürgerstraße abgestellt war, beschädigt. Der entstandene Schaden beträgt etwa 1000 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580 entgegen.

Eschach: Radlader entwendet

Von einem frei zugänglichen Wiesengrundstück in der Heergasse wurde zwischen Montag, 18 Uhr und Dienstag, 6:55 Uhr ein verschlossener Radlader im Wert von etwa 35.000 Euro entwendet. Hinweise zu der Tat oder dem Verbleib des gelben Radladers der Marke Kramer Typ 750, nimmt der Polizeiposten Leinzell unter 07175/9219680 entgegen.

