Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Folgemeldung zu Schreckschusswaffe

Aalen (ots)

Heubach: Folgemeldung zu Schreckschusswaffe

Wie bereits am Vorabend berichtet, wurde am Dienstagabend in der Straße An der Weberei ein 55 Jahre alter Mann von einem 42 Jahre alten Mann mit einem Schuss aus einer Schreckschusspistole zumindest leicht verletzt. Mittlerweile ist bekannt, dass die beiden zuvor zusammen unterwegs waren und Alkohol konsumierten. Letztlich kam es in der Wohnung des 55-Jährigen aus noch unbekannten Gründen zum Streit, der in eine handfeste Auseinandersetzung mündete. Im Zuge dieser schlugen die beiden teils mit Gegenständen aufeinander ein und der 42-Jährige schoss. Die Polizei fuhr mit starken Einsatzkräften an und konnte den 42-Jährigen in Tatortnähe widerstandslos festnehmen. Er wurde im Krankenhaus ärztlich behandelt und bis Mittwochmorgen zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen. Der 55-Jährige wurde ebenfalls im Krankenhaus behandelt. Bei beiden wurde aufgrund ihrer Alkoholisierung eine Blutentnahme veranlasst. Die Polizei hat die strafrechtlichen Ermittlungen gegen beide Kontrahenten aufgenommen.

Ursprungsmeldung:

Heubach: Person mit Schreckschusswaffe verletzt 23.05.2023, 21:15 Uhr

Heubach: Person bei Streitigkeit verletzt

Kurz nach 20:00 Uhr kam es in Heubach in der Friedrichstraße Ecke An der Weberei zu einer Streitigkeit, wo auch die Polizei hinzugerufen wurde. Während der Anfahrt der Polizeistreife wurde durch Anwohner mitgeteilt, dass eine Schusswaffe im Spiel sei und ein Schuss gefallen sei. Durch die ersten Polizeistreifen vor Ort konnte der Tatverdächtige kurze Zeit später einige hundert Meter vom Tatort entfernt festgenommen werden. Zum derzeitigen Kenntnisstand wurde eine Person durch einen Schuss aus einer Schreckschusswaffe leicht verletzt.

Es bestand für Unbeteiligte zu keiner Zeit eine Gefährdung. Die Umstände zu den Hintergründen der Auseinandersetzungen sowie weitere Einzelheiten sind nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

