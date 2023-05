Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Öffentlichkeitsfahndung - Unfälle - Auto zerkratzt

Aalen (ots)

Leutenbach / Freiberg am Neckar / Bad Friedrichshall: Öffentlichkeitsfahndung

Seit Montag, den 22.05.2023 wird die 28-jährige Sabrina K. aus Leutenbach vermisst. Sabrina K. stieg gegen 13 Uhr in Marbach am Neckar in die S4 und gab vor, nach Bad Friedrichshall zu fahren. Tatsächlich verließ sie die Bahn kurz darauf in Freiberg am Neckar wieder. Seither ist sie unbekannten Aufenthalts. Derzeit kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die Vermisste in einer hilflosen Lage befindet.

Sabrina K. hat schulterlange, glatte, dunkelblonde Haare, ist ca. 170 cm groß, von schlanker Statur und trägt eine Brille. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie Jeans, eine blaue Softshelljacke mit Kapuze, ein blaues T-Shirt sowie hellblaue Halbschuhe.

Sachdienliche Hinweise auf den Aufenthaltsort der vermissten Person werden von der Kriminalpolizei Waiblingen, Tel. 07361 5800 entgegengenommen.

Unter dem folgenden Link geht's zur Fahndung samt Lichtbild der Vermissten:

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/marbach-am-neckar-vermisstenfahndung/

Backnang: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ein bisher unbekannter Autofahrer beschädigte am Montag in der Zeit zwischen 18 Uhr und 19 Uhr einen Mazda, der im "Parkhaus Graben" im Fritz-Munz-Weg geparkt war im Bereich des Kotflügels hinten links und fuhr danach weiter. Zeugenhinweise auf den geflüchteten Verursacher nimmt das Polizeirevier Backnang unter der Telefonnummer 07191 9090 entgegen.

Waiblingen: Auffahrunfall im Berufsverkehr

Eine 34-jährige VW-Fahrerin befuhr am Dienstagmorgen gegen 7:10 Uhr die B29 in Fahrtrichtung Stuttgart. Kurz vor dem Teiler B14/B29 bemerkte sie zu spät, dass der vor ihr fahrende 44-jährige VW-Fahrer verkehrsbedingt bremsen musste und fuhr diesem auf. Dieser wiederum wurde durch den Aufprall auf den davorstehenden Hyundai eines 33-jährigen aufgeschoben. An den drei Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ungefähr 7000 Euro, verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Schorndorf: Auto mutwillig zerkratzt

Am Dienstag in der Zeit zwischen 10:15 Uhr und 10:45 Uhr wurde in der Friedensstraße ein geparkter Audi A4 im Bereich der linken Fahrzeugseite mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegengenommen.

Murrhardt: Unfallflucht

Ein bisher unbekannter Autofahrer beschädigte zwischen Montag, 20 Uhr und Dienstag, 9 Uhr einen in der Straße Hohenstein geparkten Skoda und fuhr danach weiter. Der Schaden am Skoda wird auf 1500 Euro geschätzt. Zeugenhinweise auf den geflüchteten Verursacher nimmt der Polizeiposten Murrhardt unter der Telefonnummer 07192 5313 entgegen.

