Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle, Diebstahl aus Wohnung

Aalen (ots)

Aalen: Leitplanken gestreift

Auf rund 8000 Euro beläuft sich der Sachschaden, den ein 46-Jähriger am Montagabend gegen 19.15 Uhr verursachte, als er mit seinem Mercedes Benz auf der Landesstraße 1080 zwischen der Himmlinger Steige und Simmisweiler von der Straße abkam und die dortige Leitplanke streifte. Der Unfallverursacher blieb unverletzt.

Aalen: Fahrzeug machte sich selbständig

Am Montagnachmittag gegen 16.45 Uhr stellte eine 57-Jährige ihren Fiat Punto am Unterrombacher Freibad in der Badgasse ab. Da sie das Fahrzeug nicht ausreichend abgesichert hatte, machte dieses sich selbständig und rollte gegen den ebenfalls dort geparkten Ford einer 21-Jährigen. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 3000 Euro geschätzt.

Aalen-Wasseralfingen: Diebstahl aus Wohnung

Eine 67-Jährige wurde am Montagvormittag das Opfer eines dreisten Diebstahls. Gegen 10 Uhr verließ die Frau ihre Wohnung in einer Seniorenwohnanlage in der Annastraße. Als sie gegen 12 Uhr zurückkam, stellte sie fest, dass aus einer Geldkassette 200 Euro Bargeld sowie aus weiteren Schatullen verschiedene Schmuckstücke entwendet worden waren. Durch eine Nachbarin war der 67-Jährigen mitgeteilt worden, dass sich zwei unbekannte Frauen und ein unbekannter Mann in der Wohnanlage aufgehalten hatten. Eine der Frauen sei schwanger gewesen. Weitere Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Aalen: Fahrzeug übersehen

Von der Alten Heidenheimer Straße kommend, fuhr eine 24-Jährige am Montagvormittag gegen 10.45 Uhr mit ihrem VW Polo in den Kreisverkehr auf der Ostrampe der Hochbrücke ein. Hierbei übersah sie den Mercedes Benz eines 61-Jährigen und streifte diesen, wobei ein Schaden von rund 4000 Euro entstand.

Ellwangen: Aufgefahren

Verkehrsbedingt musste ein 54-Jähriger seinen Skoda am Montagabend gegen 18.45 Uhr auf der Grenadierstraße anhalten. Eine 31-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr mit ihrem Seat Ibiza auf. Bei dem Unfall, bei dem beide Beteiligten unverletzt blieben, entstand ein Sachschaden von rund 3000 Euro.

Ellwangen: Kettenreaktion

Ersten Einschätzungen nach auf rund 7100 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein 81-Jähriger am Montagvormittag verursachte. Kurz vor 11 Uhr fuhr er mit seinem VW-Transporter auf der A 7 zwischen den Anschlussstellen Westhausen und Ellwangen auf den verkehrsbedingt abbremsenden VW Tiguan eines 68-Jährigen auf. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls auf den vor ihm stehenden Jeep eines 31-Jährigen aufgeschoben. Alle drei Autofahrer blieben unverletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell