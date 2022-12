LPI-EF: Rucksack gestohlen

Sömmerda (ots) - In Sömmerda wurde Samstagabend ein 23-Jähriger von einem unbekannten Autofahrer geschlagen. Der betrunkene Mann kam von einer Weihnachtsfeier und versuchte, als Anhalter nach Weißensee zu kommen. Dazu klopfte er gegen 21:00 Uhr in der Weißenseer Straße an die Scheiben wartender Autos. Ein unbekannter Autofahrer stieg daraufhin aus, schlug den 23-Jährigen und stieß ihn anschließend zu Boden. Die Polizei erstattete eine Strafanzeige wegen ...

mehr