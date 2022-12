Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Anhalter geschlagen

Sömmerda (ots)

In Sömmerda wurde Samstagabend ein 23-Jähriger von einem unbekannten Autofahrer geschlagen. Der betrunkene Mann kam von einer Weihnachtsfeier und versuchte, als Anhalter nach Weißensee zu kommen. Dazu klopfte er gegen 21:00 Uhr in der Weißenseer Straße an die Scheiben wartender Autos. Ein unbekannter Autofahrer stieg daraufhin aus, schlug den 23-Jährigen und stieß ihn anschließend zu Boden. Die Polizei erstattete eine Strafanzeige wegen Körperverletzung gegen den unbekannten Autofahrer und sucht Zeugen, die Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer 0299221 bei der Polizeiinspektion Sömmerda (Tel.: 03634/336-0) zu melden. (DS)

