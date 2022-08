Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht Nr. 237 der Kreispolizeibehörde Heinsberg

Kreis Heinsberg (ots)

Wegberg-Merbeck -Diebstahl aus PKW

Am 27.08.2022 zwischen 13:45 Uhr und 14:30 Uhr wurde ein auf dem Friedhofsparkplatz abgestellter PKW von unbekannten Tätern angegangen. Nach Einschlagen einer Seitenscheibe wurde eine Handtasche entwendet. Täterhinweise liegen bislang nicht vor.

Hückelhoven-Millich -Einbruch in Teststation Im Tatzeitraum 26.08.2022, 18:20 und 27.08.2022. 08:05 Uhr drangen bislang unbekannt Täter in eine Corona Teststelle auf der Straße Am Landabsatz ein. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein geringer Bargeld Betrag entwendet. Die Ermittlungen dauern an.

Wassenberg - Einbruch in Teststation

Zwischen dem 27.08.2022 22:30 Uhr und 23:35 Uhr wurde auf der Jülicher Straße ein Container der als Teststation genutzt wird durch unbekannte Täter aufgebrochen. Nach gewaltsamen Öffnen der Eingangstür wurde vermutlich Bargeld entwendet.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell