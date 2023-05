Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Lastenfahrrad beschädigt - Verkehrsunfälle - Einbruch - Polizisten angegriffen

Aalen (ots)

Waiblingen-Hegnach: Lastenfahrrad beschädigt

Zwischen Freitagabend und Montagmorgen wurde ein Lastenfahrrad der Ortschaftsverwaltung Hegnach, das am Rathaus in der Hauptstraße abgestellt war, mutwillig beschädigt. Das Fahrrad wurde umgestoßen und die Klingel sowie das Tachometer beschädigt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Winnenden: Unfallflucht

Im Zeitraum zwischen Mittwochnachmittag und Montagmorgen wurde ein im Brunnhölzleweg geparkter Audi von einem bisher unbekannten Autofahrer beim Vorbeifahren beschädigt. Am geparkten Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ungefähr 1000 Euro. Hinweise auf den geflüchteten Verursacher nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Backnang: Geparktes Auto beschädigt

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer am Montag in der Zeit zwischen 5:15 Uhr und 13:45 Uhr in der Richard-Wagner-Straße einen geparkten VW Golf und fuhr danach unerlaubt weiter. Der Schaden am Golf wird auf 500 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Murrhardt: Pkw vs. Lkw

Ein 72 Jahre alter Mitsubishi-Fahrer befuhr am Montag gegen 11:50 Uhr die L 1150 aus Kaisersbach kommend in Richtung Kirchenkirnberg. In einer scharfen Rechtskurve kollidierte er mit dem rechten Bordstein und kam anschließend auf die Gegenfahrspur, wo er mit dem entgegenkommenden Lkw eines 46-Jährigen kollidierte. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 7000 Euro, verletzt wurde beim Unfall glücklicherweise niemand.

Fellbach: Unfallflucht

Am Montag zwischen 16 Uhr und 19:40 Uhr wurde Mercedes, der auf einem Parkplatz in der Esslinger Straße abgestellt war, von einem bisher unbekannten Autofahrer beim Ein- oder Ausparken beschädigt. Anschließend fuhr der Unfallverursacher weiter, ohne den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 500 Euro anzuzeigen. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegen.

Großerlach: Einbruch in Vereinsheim

Zwischen letzten Donnerstag und Montag brach ein Dieb in ein Vereinsheim in der Liemersbacher Straße ein. Er gelangte gewaltsam über ein Fenster in das Innere und entwendete eine Kasse, in der sich ein geringer Geldbetrag befand. Hinweise nimmt die Polizei in Backnang unter Telefon 07191/9090 entgegen.

Backnang: Unfall mit Radfahrer

In der Oberen Bahnhofstraße fuhr am Montag gegen 13.30 Uhr eine 50 Jahre alte Fahrradfahrerin an einem VW vorbei. Dessen 40-jährige Fahrerin fuhr in diesem Moment nach links an, sodass es zum Zusammenstoß kam. Die Radfahrerin verletzte sich dabei leicht und wurde vom Rettungsdienst zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf 1000 Euro beziffert.

Backnang: Frau greift Polizisten an

Am Montagnachmittag wurde gegen 17 Uhr die Polizei zu einer Frau gerufen, die apathisch mit Schaum vor dem Mund auf einer Parkbank am Bleichwiesen-Parkplatz lag. Die 30-Jährige wurde zusammen mit dem Rettungsdienst zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, wo sie plötzlich einen der Polizisten angriff und nach ihm trat. Dieser zog sich leichte Verletzungen zu. Die Frau wurde fixiert und letztlich in eine Fachklinik eingeliefert. Auf dem Weg dorthin beleidigte sie die Ordnungshüter heftig, was eine weitere Strafanzeige zur Folge hat.

