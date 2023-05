POL-AA: Ostalbkreis: Vermisster wohlbehalten aufgefunden, Einbruchsversuch

Aalen (ots) - Blaufelden: Sachbeschädigung an Markthalle Unbekannte haben in der Zeit zwischen Mittwoch und Freitag rund 18 Mal vermutlich mit einer Gasdruckwaffe Metallkugeln auf die Fassade der Markthallte in der Schulstraße geschossen. Dabei wurde das Gebäude in Mitleidenschaft gezogen. Der Sachschaden liegt im vierstelligen Bereich. Die Polizei Blaufelden bittet ...

