Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle - Steinschaf gestohlen - Vandalismus - Reifen zerstochen

Aalen (ots)

Schorndorf / Remshalden: Zeugen nach Unfall auf B29 gesucht

Am Sonntagnachmittag zwischen 15:40 Uhr und 15:50 Uhr befuhr ein 63 Jahre alter VW-Fahrer die B29 von Schorndorf in Richtung Remshalden. Hierbei soll ihm ein 38-jähriger Mercedes-Fahrer mehrfach sehr dicht aufgefahren sein und letztlich eine Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen provoziert haben. Zur genauen Klärung des Sachverhaltes werden Zeugen des Vorfalls gebeten, sich unter der Telefonnummer 07151 950422 beim Polizeirevier Waiblingen zu melden.

Winterbach: Seniorin nach Sturz vom Rad schwer verletzt

Eine 81 Jahre alte E-Bike-Fahrerin befuhr am Sonntagvormittag kurz vor 11 Uhr einen Waldweg von Hohengehren kommend in Richtung Kreisstraße 1865. Hierbei stürzte die Frau alleinbeteiligt. Sie zog sich beim Sturz schwere Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Urbach: Tiroler Steinschaf gestohlen - Zeugen gesucht

Zwischen Samstagabend und Sonntagabend wurde ein kleines schwarzes Tiroler Steinschaf, das sich auf einer eingezäunten Wiese im Bereich der Bärenhofstraße befand, entwendet. Da der Elektrozaun in Betrieb und komplett intakt war, wird von einem Diebstahl ausgegangen. Zeugenhinweise zur Tat bzw. zum Verbleib des Tieres werden vom Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegengenommen.

Schorndorf: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ein bisher unbekannter Autofahrer beschädigte zwischen Freitagabend und Sonntagvormittag beim Ein- oder Ausparken in der Steinbühlstraße einen geparkten Mercedes und fuhr danach unerlaubt weiter. Der Schaden am geparkten Auto wird auf 2000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Fellbach: Mit über 2,5 Promille zwei Autos beschädigt

Ein 19-jähriger Mini-Fahrer beschädigte am Sonntag gegen 3:40 Uhr in der Stuttgarter Straße beim Vorbeifahren sowohl einen geparkten Fiat Doblo als auch einen geparkten Mercedes Vito. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der junge Autofahrer mit über 2,5 Promille erheblich betrunken war. Neben einer Blutprobe musste der 19-Jährige auch seinen Führerschein abgeben, ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Fellbach: Unfallflucht

Am Sonntag in der Zeit zwischen 16:30 Uhr und 19 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer in der Straße Im Keiferle einen geparkten Audi A3 und fuhr danach weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro zu kümmern. Hinweise auf den geflüchteten Unfallverursacher werden vom Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegengenommen.

Kleinaspach: Vandalismus

In der Schulstraße wurde im Zeitraum zwischen Freitag, 17 Uhr und Samstag, 14 Uhr, in eine Gartenhütte an einer Grundschule in der Schulstraße eingebrochen. Anschließend wurden die darin befindlichen Spielsachen um die Gartenhütte verteilt und teils beschädigt. Ebenfalls beschädigten die Vandalen ein dort angebrachtes Bienenhotel. Hinweise nimmt das Polizeirevier Backnang unter 07191/9090 entgegen.

Backnang: Reifen zerstochen

Im Zeitraum von Freitag, 22 Uhr, bis Samstag 9 Uhr, wurden in der Blumenstraße an zwei Mercedes die hinteren Reifen zerstochen. Hinweise erbittet das Polizeirevier Backnang unter 07171/9090.

Sachsenweiler: Unfallflucht

Eine Unfallflucht ereignete sich am Samstag in der Sachsenweiler Straße. Ein bislang Unbekannter befuhr dort gegen 11:10 Uhr die Straße in Richtung Weissach im Tal. Hierbei touchierte er einen dort abgestellten Opel eines 50-Jährigen und verursachte Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro. Anschließend entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort. Hinweise nimmt das Polizeirevier Backnang unter 07191/9090 entgegen.

