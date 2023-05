Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Verfolgungsfahrt, Widerstand nach Auseinandersetzung, Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: Versuchter Diebstahl

Im Zeitraum zwischen vorigen Montag, 7 Uhr und Sonntag, 22:30 Uhr wurde an einem Motorroller, welcher auf einem Zweiradparkplatz am Bahnhof abgestellt war, die Frontabdeckung gewaltsam abgebrochen sowie anschließend die Lenkstangensperre gelöst. Vermutlich gelang es dem Täter nicht, den Roller zu starten, weshalb er diesen an Ort und Stelle beließ. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Aalen-Wasseralfingen/Hüttlingen: Verfolgungsfahrt-Zeugenaufruf!

Am Sonntag wollten Polizeibeamte gegen 16:15 Uhr in der Hofwiesenstraße einen Motocross-Fahrer einer routinemäßigen Kontrolle unterziehen. Als der Fahrer die Polizei bemerkte, flüchtete er und fuhr mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Hüttlingen. Hierbei klappte er sein schwarzes Versicherungskennzeichen nach oben und missachtete wiederholt die Anhaltesignale der Polizeistreife. Er flüchtete über die Kocherstraße weiter in Richtung Ortsmitte, über die Bachstraße, die er mit bis zu 90 km/h befuhr, bis zur Goldshöfer Straße. Hierbei wurden mindestens vier Radfahrer sowie ein Fußgänger massiv gefährdet. Die Verfolgung wurde aufgrund der rücksichtslosen Fahrweise des Flüchtenden und der damit einhergehenden Gefährdung für unbeteiligte Dritte sicherheitshalber abgebrochen. Bei der Verfolgung sowie anschließenden Fahndung waren mehrere Streifenbesatzungen sowie ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Bei dem Fahrzeug handelt es sich vermutlich um eine Aprilia RX 125. Die ermittelnde Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zum Fahrer, der als schlank mit schwarzem Pulli und weißem Aufdruck beschrieben wird sowie einen Motocross Helm mit Schutzbrille trug, geben können. Vor allem die von dem Fahrer gefährdeten Radfahrer sowie der Fußgänger und weitere Geschädigte werden gebeten, sich bei der Polizei in Aalen unter 07361/5240 zu melden.

Ellwangen: Versuchter Einbruch

Zwei Einbrecher versuchten am Montag in ein Gebäude in der Königsberger Straße einzudringen Ein Anwohner verständigte gegen 4:20 Uhr die Polizei, da er laute Schläge gehört und anschließend zwei Jugendliche in Richtung Stauffenbergring flüchten sehen hatte. Eine Streife fand daraufhin eine aufgebrochene Kellertür vor. Hinweise erbittet das Polizeirevier unter 07361/9300.

Kirchheim am Ries: PKW beschädigt

Beim Vorbeifahren beschädigte am Sonntag, gegen 9:40 Uhr ein 31-Jähriger mit seiner Zugmaschine auf dem Verbindungsweg zwischen Heerhof und Trochtelfingen einen Audi eines 51-Jährigen. Der Schaden, der dabei entstanden ist, beträgt etwa 3000 Euro.

Stödtlen: Unfall beim Überholen

Am Samstag setzte ein 21-Jähriger mit seiner Zugmaschine gegen 12:20 Uhr zum Überholen auf der K3210 zwischen Niederroden und Eck am Berg an. Dies übersah ein ihm vorausfahrender 51-Jähriger und setzte zeitgleich mit seinem Nissan zum Überholen, zweier Fahrräder an. Infolgedessen kam es zur Kollision mit der bereits neben ihm befindlichen Zugmaschine. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von rund 3000 Euro.

Bühlertann: Unfall beim Abbiegen

Ein 61-Jähriger bog am Samstag, gegen 16 Uhr mit seinem Opel auf der L1072 zwischen Bühlertann und Kottspiel nach links ab und kollidierte hierbei mit einem 24-jährigen Skoda-Fahrer. Durch den Unfall entstand ein Schaden in Höhe von etwa 10000 Euro.

Ellwangen: Unfallflucht

Vermutlich beim Ausparken beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen auf einem Discounter Parkplatz in der Siemensstraße abgestellten Audi. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise bitte an das Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300.

Ellwangen: Heckscheibe eingeschlagen

An einem im "Roten Sturz" abgestellten Mercedes Benz wurde im Zeitraum von Freitag, 21:15 Uhr bis Samstag, 8:30 Uhr die Heckscheibe eingeschlagen und der Scheibenwischer abgebrochen. Aus dem Fahrzeug wurde nichts entwendet. Der Schaden beläuft sich auf etwa 3000 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Brennender Altpapiercontainer

Unbekannte zündeten in der Nacht auf Sonntag gegen 0.45 Uhr einen Altpapiercontainer an. Dieser stand auf dem Gelände der Friedensschule in der Karlsbader Straße. Das Feuer griff auf drei Müllcontainer über. Die Feuerwehr rückte mit einem Fahrzeug und neun Einsatzkräften aus und löschte den Brand. Der Sachschaden wird auf rund 2000 Euro beziffert. Hinweise auf die Verursacher bzw. Personen, die sich im Bereich der Schule aufgehalten haben, werden vom Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580ß entgegen genommen.

Schwäbisch Gmünd: 21-Jähriger pöbelt und schlägert

Ein 21-Jähriger musste die Nacht auf Montag in polizeilichen Gewahrsam verbringen. Der junge Mann hatte am Sonntagnachmittag mehrere Personen im Bereich der Sport- und Freizeitanlagen in der Nepperbergstraße angepöbelt. Dabei schlug er gegen 17.30 Uhr im Verlauf einer 17-Jährigen ins Gesicht und lieferte sich eine körperliche Auseinandersetzung mit einem 18-Jährigen. Wie sich herausstellte, stand der mit über zwei Promille alkoholisierte 21-Jährige auch unter Drogeneinfluss und verweigerte gegenüber den Polizisten seine Personalien zu nennen. Im Anschluss leistete er gegen die polizeilichen Maßnahmen mehrfach Widerstand und versuchte dabei auch an die Pistole einer Polizistin zu gelangen. Letztlich wurde er unter heftigen Beleidigungen in die Zelleneinrichtung verbracht, wo er sich erneut wehrte. Durch die Widerstandshandlungen wurde er leicht verletzt, die Einsatzkräfte blieben unverletzt. Wie sich herausstellte hatte der 21-Jährige vor der Auseinandersetzung in einer Wohnung eine Bankkarte entwendet, die bei ihm aufgefunden wurde. Ein Anwohner der Nepperbergstraße solidarisierte sich mit dem 21-Jährigen und beleidigte die Einsatzkräfte vom Balkon aus. Auch dieser muss nun mit einer entsprechenden Strafanzeige rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell