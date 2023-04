Polizei Braunschweig

POL-BS: Weitere Festnahmen im Verfahren gegen international agierende Anlagebetrüger - Internationaler Einsatz zur Bekämpfung von Cyberkriminalität im Finanzwesen

Braunschweig (ots)

Nachdem Ermittler des FK Cybercrime der ZKI Braunschweig und des FK Wirtschaftskriminalität/Cybercrime der KPI Rostock gemeinsam mit verschiedenen ausländischen Spezialkräften im Auftrag der Staatsanwaltschaften Göttingen und Rostock - jeweils Zentralstellen Internet- und Computerkriminalität (Cybercrime) - in Zusammenarbeit mit Eurojust und Europol am 06.10.2021 auf internationaler Ebene zahlreiche Beweismittel sicherstellen konnten (s. die gemeinsame Presseerklärung vom 10.10.2021, "Schlag gegen international agierende Online-Anlagebetrüger"), konnten die Täterstrukturen sowie die einzelnen Taten im Rahmen der fortgesetzten Ermittlungen weiter aufgeklärt werden. Weltweit dürften die verfahrensgegenständlichen Plattformen für über 33.000 Geschädigte und einen Schaden in Höhe von über 89 Mio. Euro, in Deutschland für über 5.500 Geschädigte und einen Schaden in Höhe von über 22 Mio. Euro, verantwortlich sein.

Am 22.03.2023 wurde durch Ermittler des FK Cybercrime der ZKI Braunschweig unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Göttingen in Zusammenarbeit mit Eurojust und Europol erneut ein internationaler Einsatz in vier Ländern durchgeführt, bei dem neben der Sicherstellung zahlreicher weiterer Beweismittel und der Sicherung von Vermögenswerten auch 5 Beschuldigte festgenommen werden konnten. Nähere Informationen werden am 13.04.2023 um 10 Uhr in einer gemeinsamen Pressekonferenz auf dem Gelände der Polizeidirektion Braunschweig, Friedrich-Voigtländer-Straße 41, 38104 Braunschweig, Raum K 3, bekannt gegeben.

Die Pressekonferenz wird durch die Innenministerin Fr. Behrens begleitet.

Die Anmeldung zur Pressekonferenz erfolgt per Email unter leitung@zki-bs.polizei.niedersachsen.de

Es wird darum gebeten, von inhaltlichen Nachfragen vor der Pressekonferenz am 13.04.2023 abzusehen.

