POL-UL: (HDH) Steinheim a. Albuch - Auffällige Fahrweise

Am Samstag kam eine Autofahrerin bei Steinheim von der Straße.

Kurz vor 7.30 Uhr fuhr die 45-Jährige von Steinheim in Richtung Zang. Hier fiel die Fahrerin des Ford bereits durch ihre auffällige Fahrweise auf. Einem vorausfahrenden Mazda fuhr sie sehr dicht auf. In einer langgezogenen Rechtskurve geriet die Fahrerin des Ford nach rechts auf den unbefestigten Seitenstreifen. Dort überfuhr sie drei Leitpfosten. Dabei streifte sie den vorausfahrenden Mazda. Im Anschluss lenkte sie gegen und kam nach links von der Straße ab. Dort blieb sie mit ihrem Auto in einer Böschung stehen. Bei der Aufnahme des Unfalls roch die Polizei Alkohol bei Unfallverursacherin. Gegenüber der Polizei gab sie an, Alkohol getrunken zu haben. In einem Krankenhaus musste sie eine Blutprobe abgeben. Die soll nun den genauen Alkoholgehalt bestimmen. Der nicht mehr fahrbereite Ford musste abgeschleppt werden. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 6.500 Euro.

Hinweis der Polizei: Im Straßenverkehr wird der "berauschte" Fahrer zur Gefahr. Das fahrerische Können wird durch Alkohol und Drogen leichtfertig überschätzt. Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Kontrolle des Verkehrsmittels sowie körperliche und geistige Fitness.

