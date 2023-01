Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) UL - Diesel geklaut

Gleich an mehreren Lkw brachen bislang unbekannte Täter die Tankdeckel auf und entwendeten Kraftstoff

Ulm (ots)

Am Samstagmittag meldete der Leiter einer Spedition im Ulmer Donautal, dass an einem Lkw Diesel abgeschlaucht worden war. Ein Fahrer der Spedition habe ihm dies mitgeteilt. Eine Streife des Polizeireviers Ulm-West nahm den Diebstahl auf. Dabei stellte sich heraus, dass an weiteren drei Lkw, die auch in der Hohnerstraße geparkt waren, die Tankdeckel fehlten. Ein Blick in die Tanks bestätigte der Streife, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit auch aus diesen Diesel entwendet worden war. Der entstandene Sachschaden und auch die Tatzeit müssen noch ermittelt werden. Es ist noch nicht bekannt, wieviel Diesel die unbekannten Täter bei ihrer Diebestour erbeutet haben. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Rainer Strobl) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++( 0087449)

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell