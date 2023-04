Polizei Braunschweig

POL-BS: Trickdieb erbeutet Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Watenbüttel

11.04.2023, 12.20 Uhr

Der Fremde gibt den Senioren vor, Altmetall ankaufen zu wollen und entwendet Schmuck aus dem Wohnhaus. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Trickdiebstahls aufgenommen.

Am Dienstagmittag klingelte ein Mann an der Haustür der Eheleute und erklärte, Altmetall oder Metallschrott erwerben zu wollen. Die Senioren zeigten dem Unbekannten diverse in Frage kommende Gegenstände am und im Haus. Der Mann verwickelte die Eheleute hierbei in ein Vertrauen schaffendes Gespräch, er berichtete davon, auch schon bei den Nachbarn gewesen zu sein und Gegenstände erworben zu haben.

Als sich der Unbekannte für ein paar Gegenstände interessierte, bat er die Geschädigte um einen Karton für den Transport, den sie holen solle.

Diesen unbeobachteten Moment nutze der Dieb und durchsuchte die Wohnräume. Er entwendete eine Schmuckschatulle mit mehreren Schmuckstücken und verließ umgehend das Haus.

Als die Frau mit einem Karton zurückkehrte, stellte sich nicht nur fest, dass der vermeintliche Altmetallhändler nicht mehr da war, sondern auch das Fehlen ihres Schmucks.

Der entstandene Schaden wird aktuell auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Die Eheleute alarmierten sofort die Polizei, die die Fahndung nach dem Täter aufnahm. Im Wohnhaus sicherte die Polizei Spuren und leitete ein Strafverfahren ein.

Die Geschädigten beschrieben den Mann wie folgt:

- ca. 40 Jahre alt - 175 - 180 cm groß - kräftige Statur - 3-Tage-Bart - schwarze Haare - südländisches Erscheinungsbild - sprach akzentfreies Hochdeutsch - dunkle moderne Wetterjacke - dunkle Hose

Personen, die den Mann oder ein verdächtiges Fahrzeug beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter 0531/4762516 zu melden.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell